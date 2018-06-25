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Германский главком проинспектировал батальон НАТО в Литве
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Германский главком проинспектировал батальон НАТО в Литве 

Парламентская газета 25 июня 2018
Фото: Парламентская газета
В понедельник, 25 июня, главнокомандующий вооружёнными силами Германии генерал-лейтенант Эберхард Цорн посетил батальон НАТО под командованием его страны, дислоцируемый в литовском городе Рукла.
В этом многонациональном батальоне, основу которого составляют немцы, служат также военные из Бельгии, Люксембурга, Норвегии, Нидерландов, Франции и Хорватии.
Сообщается, что германский генерал встретился с командиром батальона полковником-лейтенантом Вольфом Рюдигером Отто, временным командиром литовской бригады Geležinis Vilkas («Железный волк») полковником-лейтенантом Аурелиюсом Мотеюнасом, начальником штаба обороны вооружённых сил Литвы генерал-майором Виталиюсом Вайкшнорасом.
Офицеры обсудили вопросы безопасности региона, технического и военного обеспечения батальона НАТО в Литве, оборонные планы альянса.
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