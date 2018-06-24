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В Волгоградском гарнизоне подведены итоги накопительно-ипотечной системы за 5 лет
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В Волгоградском гарнизоне подведены итоги накопительно-ипотечной системы за 5 лет 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Также в регионе принято более 40 решений о выплате дополнительных денежных средств на сумму около 70 млн руб.
На базе соединения Южного военного округа (ЮВО) дислоцированного в Волгоградской области, подведены итоги работы территориального отделения ФГКУ «Югрегионжилье» по Волгоградскому гарнизону за 5 лет, в рамках реализации накопительно-ипотечной системы НИС.
Начальник отделения ФГКУ «Югрегионжилье» по Волгоградскому гарнизону Николай Косевцов отметил, что одним из наиболее распространенных и перспективных способов реализации прав военнослужащих на обеспечение жилой площадью в Волгоградском гарнизоне, является участие в НИС жилищного обеспечения военнослужащих.
По итогам работы НИС ФГКУ «Югрегионжилье» на территории Волгоградского гарнизона ЮВО Волгоградской области за 5 лет, около 9 тыс. военнослужащих стали участниками НИС, из них около 3 тыс. уже реализовали право на жилищное обеспечение.
Также в регионе принято более 40 решений о выплате дополнительных денежных средств на сумму около 70 млн руб.
Справочно:
Основными преимуществами военной ипотеки перед другими формами жилищного обеспечения военнослужащих (квартира, жилищная субсидия, ГЖС) являются:
Во-первых, это возможность приобрести свое жилье уже через три года участия в НИС.
Во— вторых, участие военнослужащего в военной ипотеке не зависит от обеспеченности военнослужащего или членов его семьи жильем и не требует признания их нуждающимися в жилых помещениях.
Также, военнослужащий — участник НИС имеет возможность реализовать свои жилищные права не только путем приобретения жилья в рамках НИС в период прохождения военной службы, но и путем получения накопленных денежных средств после увольнения с военной службы.
Кроме того, с мая 2017 года при заключении договоров на приобретение жилья с использованием средств целевого жилищного займа разрешено использовать материнский капитал.
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