Командующий войсками ЮВО принял участие в возложении венков к воинским мемориалам в День памяти и скорби

В этот день во всех соединениях и воинских частях ЮВО прошли памятные мероприятия с возложением венков и цветов к мемориальным комплексам и памятникам погибшим воинам, а также встречи с ветеранами Великой Отечественной войны.

Сегодня в День памяти и скорби военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) приняли участие в возложении венков к воинским мемориалам в память о Великой Отечественной войне.

Командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников с офицерами управления штаба ЮВО на церемонии возложения венков к Вечному огню в сквере имени Фрунзе в Ростове-на-Дону.

В этот день во всех соединениях и воинских частях ЮВО прошли памятные мероприятия с возложением венков и цветов к мемориальным комплексам и памятникам погибшим воинам, а также встречи с ветеранами Великой Отечественной войны.

Армении и Южной Осетии. Также почтили память павших воинов и на российских военных базах в Абхазии

Вместе с военнослужащими и ветеранами в памятных мероприятиях приняли участие юнармейцы.