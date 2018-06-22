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Командующий войсками ЮВО принял участие в возложении венков к воинским мемориалам в День памяти и скорби
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Командующий войсками ЮВО принял участие в возложении венков к воинским мемориалам в День памяти и скорби 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В этот день во всех соединениях и воинских частях ЮВО прошли памятные мероприятия с возложением венков и цветов к мемориальным комплексам и памятникам погибшим воинам, а также встречи с ветеранами Великой Отечественной войны.
Сегодня в День памяти и скорби военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) приняли участие в возложении венков к воинским мемориалам в память о Великой Отечественной войне.
Командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников с офицерами управления штаба ЮВО на церемонии возложения венков к Вечному огню в сквере имени Фрунзе в Ростове-на-Дону.
В этот день во всех соединениях и воинских частях ЮВО прошли памятные мероприятия с возложением венков и цветов к мемориальным комплексам и памятникам погибшим воинам, а также встречи с ветеранами Великой Отечественной войны.
Также почтили память павших воинов и на российских военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.
Вместе с военнослужащими и ветеранами в памятных мероприятиях приняли участие юнармейцы.
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