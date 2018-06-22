Опубликованы уникальные секретные документы ВОВ

Опубликованы первый боевой приказ ВОВ и карта плана «Барбаросса»

Уникальные исторические документы, рассказывающие о первых сражениях Великой Отечественной войны, опубликованы в пятницу на официальном сайте Минобороны России. Среди них первый советский боевой приказ войны и трофейная карта немецкого плана "Барбаросса".

В день начала Великой Отечественный войны, 22 июня, в России отмечается День памяти и скорби.

"Сегодня, в День памяти и скорби, на официальном сайте военного ведомства размещен уникальный электронный информационный ресурс, посвященный событиям первых дней самой ожесточенной и кровопролитной войны XX столетия –— Великой Отечественной", — сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны. Добавляется, что департамент совместно с центральным архивом Минобороны провел большую работу по изысканию и оцифровке уникальных, ранее не публиковавшихся документов.

Посетители сайта смогут ознакомиться с рассекреченными архивными документами — директивами наркомата обороны СССР, приказами и донесениями командиров воинских частей и соединений, первыми принявшими на себя удар немецких войск, наградными документами с описаниями подвигов и первыми указами руководства страны о награждениях орденами и медалями начальствующего и рядового состава Красной армии.

Среди документов — копия директивы наркомата обороны №1 от 22 июня 1941 года, подписанная начальником советского генштаба Георгием Жуковым и наркомом обороны Семеном Тимошенко и переданная в ночь на 22 июня командующим 3-й, 4-й и 10-й армиями, а также рассекреченная копия рукописного боевого приказа наркомата обороны №2 от 22 июня 1941 года, собственноручно составленного Жуковым спустя три часа после начала войны — в 7.15 утра. Приказ предписывает Красной армии "всеми силами и средствами обрушиться на вражеские силы и уничтожить их в районах, где они нарушили советскую границу", а бомбардировочной и штурмовой авиации уничтожать вражеские самолеты на аэродромах базирования и группировки наземных войск "на глубину германской территории до 100-150 километров", цитирует документ департамент.

В проекте впервые представлена трофейная карта начального этапа плана "Барбаросса", где кроме подробного размещения у границ СССР группировок немецко-фашистских войск обозначены планируемые направления основных ударов вермахта в первые дни войны. Среди опубликованных документов также десятки наградных листов на красноармейцев и командиров.