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Российские саперы нашли в Южной Осетии 200 снарядов и мин
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Российские саперы нашли в Южной Осетии 200 снарядов и мин 

Sputnik Южная Осетия 1 час назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 21 июн — Sputnik. Саперы Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России продолжают проводить работы по очистке территории Южной Осетии от взрывоопасных предметов, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Лидер" в Южной Осетии
"С нарастающим итогом ручная очистка составила 274150 квадратных метров, механическая —303700 квадратных метров, воздушная разведка — 530700 квадратных метров. При этом было обнаружено 194 взрывоопасных предмета, из них 67 — артиллерийских, 30 — инженерных, иных — 97", — говорится в сообщении.
В текущем году МЧС России проводит уже третий этап разминирования территории Южной Осетии. Всего отряд, в состав которого вошли 30 человек, будут работать в республике около 80 дней.
В ведомстве отметили, что разминирование территории Южной Осетии будет продолжено и следующем году.
Глава МЧС РЮО Алан Тадтаев, в свою очередь, отметил, что в 2018 году будут очищены 30 гектаров территории. Югоосетинская сторона взяла на себя медобслуживание, транспортное обеспечение подразделения, а также любую помощь, которая понадобиться российским коллегам в ходе работы.
Ранее, в 2017 году, отрядом центра «Лидер» было очищено 30,6 гектаров, обезврежено и уничтожено 105 взрывоопасных предметов.
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