Российские саперы нашли в Южной Осетии 200 снарядов и мин

"Лидер" в Южной Осетии

"С нарастающим итогом ручная очистка составила 274150 квадратных метров, механическая —303700 квадратных метров, воздушная разведка — 530700 квадратных метров. При этом было обнаружено 194 взрывоопасных предмета, из них 67 — артиллерийских, 30 — инженерных, иных — 97", — говорится в сообщении.

В текущем году МЧС России проводит уже третий этап разминирования территории Южной Осетии. Всего отряд, в состав которого вошли 30 человек, будут работать в республике около 80 дней.

В ведомстве отметили, что разминирование территории Южной Осетии будет продолжено и следующем году.

Глава МЧС РЮО Алан Тадтаев, в свою очередь, отметил, что в 2018 году будут очищены 30 гектаров территории. Югоосетинская сторона взяла на себя медобслуживание, транспортное обеспечение подразделения, а также любую помощь, которая понадобиться российским коллегам в ходе работы.

Ранее, в 2017 году, отрядом центра «Лидер» было очищено 30,6 гектаров, обезврежено и уничтожено 105 взрывоопасных предметов.