Минобороны Азербайджана заявило о психологической готовности армии к борьбе за Карабах 

Азербайджанская армия психологически готова к «освобождению» Нагорного Карабаха. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на заявление министра обороны Азербайджана Закира Гасанова.
«Нашей целью является подготовить армию к войне. Политические переговоры — не наша работа. Сегодня азербайджанская армия готова к освобождению оккупированных территорий, в том числе психологически», — подчеркнул чиновник. Он отметил, что в стране 80% военных — контрактники.
Министр добавил, что ранее президент Азербайджана поставил задачу подготовить армию к реальным боевым действиям. «В течение нескольких лет, мы полностью завершим выполнение поставленных перед нами задач», — заключил Гасанов. Он уточнил, что это касается обновления боевых машин, их модернизации, закупки новых артиллерийских систем.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 г. после того, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) вышла из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 г. в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР), которую поддержала Армения. С 1992 г. идут переговоры по мирному урегулированию ситуации в рамках минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на возвращении Нагорного Карабаха, Армения защищает интересы непризнанной территории.