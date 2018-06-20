Минобороны Азербайджана заявило о психологической готовности армии к борьбе за Карабах

Азербайджанская армия психологически готова к «освобождению» Нагорного Карабаха. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на заявление министра обороны Азербайджана Закира Гасанова.

«Нашей целью является подготовить армию к войне. Политические переговоры — не наша работа. Сегодня азербайджанская армия готова к освобождению оккупированных территорий, в том числе психологически», — подчеркнул чиновник. Он отметил, что в стране 80% военных — контрактники.

Министр добавил, что ранее президент Азербайджана поставил задачу подготовить армию к реальным боевым действиям. «В течение нескольких лет, мы полностью завершим выполнение поставленных перед нами задач», — заключил Гасанов. Он уточнил, что это касается обновления боевых машин, их модернизации, закупки новых артиллерийских систем.