Водолазы Путина прослушивают НАТО

Соединенных Штатах вновь вспомнили про уязвимость собственных подводных линий связи перед российской угрозой. Как информирует The Hill, американский минфин ввёл очередные санкции против пяти российских компаний и трёх российских граждан, которых он обвинил в «работе на ФСБ ». В том числе, под санкции попала компания «Дайвтехносервис». В американском министерстве финансов утверждают, что «Дайвтехносервис» занималась производством глубоководного оборудования для российских спецслужб.

Эксперт по кибернетической и национальной безопасности при Атлантическом совете, бывший сотрудник Национального агентства безопасности США Кеннет Гирс в беседе с изданием отмечает, что специализированные корабли из состава Военно-морского флота России в случае необходимости могут совершить обширную диверсию на всех подводных коммуникациях в любой точке мирового океана.

«Российская подводная лодка плюс специальные силы подводных водолазов, они могут создать хаос в мире, разрушив интернет-инфраструктуру», — сообщает Гирс.

В свою очередь, сенатор Джим Ланжевен полагает, что подводные кабели являются важной частью инфраструктуры США, и в случае, если «русские или кто-либо другой» перережут их в ходе диверсии, «это нанесло бы значительный ущерб нашей экономики и нашему образу жизни».

Издание подчеркивает, что расположенные под водой оптоволоконные кабели несут около 97% всех межконтинентальных коммуникаций — от личной переписки в интернете до секретных данных из сферы национальной безопасности и крупных финансовых проектов.

The Hill предполагает, что специалисты из российского секретного Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Минобороны РФ могут как совершать диверсии против глубоководных кабелей, так и «подсоединяться» к ним с целью шпионажа.

Концы в воду

На Западе далеко не в первый раз обращают внимание на угрозу, исходящую от российского ГУГИ, по отношению к глубоководным линиям связи. В 2015 году на воду сошло головное океанографическое исследовательское судно проекта «Янтарь» (проект 22010, шифр «Кюйс»), созданное по заказу секретного российского управления на АО «Прибалтийский судостроительный завод „Янтарь“» в Калининграде . Появление «Янтаря» у американских берегов и в восточном Средиземноморья не раз вызывало беспокойство у западных военных аналитиков и Пентагона . В частности, в американском Минобороны предполагали, что «Янтарь» собирает данные о единой информационной сети министерства обороны США (DoDIN). Отмечалось, что на судне установлены аппараты глубоководного слежения и оборудование для резки кабелей.

Кроме того, опасения американских военных вызывало появление в составе ГУГИ субмарин, переоборудованных из старых атомных стратегических ракетоносцев в носители сверхмалых подводных лодок. Речь идет об атомных подводных лодках специального назначения, являющихся носителями сверхмалых атомных глубоководных станций (АГС). В США полагают, что Россия использует модернизированные субмарины для подводной разведки.

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Royal Navy destroyer @hmsdiamond escorts Russian intelligence ship Yantar through UK territorial waters. pic.twitter.com/lOOhFF6rdL— David Bober (@mrdavidboberesq) 3 июня 2018 г.

«Мы наблюдали активность в ВМФ России и, в частности, подводную лодку, которую мы не видели с 80-х годов», — констатировал в марте Верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе генерал армии Кёртис Скапаротти.

Он напрямую связывал увеличившуюся военно-морскую активность России с ухудшением отношений между Путиным и Трампом.

Официально российский ВМФ использует подобную технику для исследования глубин, ремонта подводной инфраструктуры, извлечения затонувшего оборудования. Кроме того, эксперты отмечали, что «Янтарь» также может проводить и геологоразведочные работы. Однако западные эксперты именуют подобного рода суда «шпионскими и диверсионными кораблями, которые могут выполнять любого рода работы». Настораживает Запад и особая секретность, например, 29-й отдельной бригады подлодок Северного флота, которая выполняет задачи в интересах ГУГИ и к которой теперь приписаны субмарины спецназначния.

Есть все основания для страха

Капитан 1-го ранга запаса Константин Сивков в беседе с News.ru отмечает, что, несмотря на откровенно провокационный характер публикаций в западных СМИ и заявлений западных военных чиновников относительно работы ГУГИ, у натовцев есть все основания опасаться.

«ГУГИ — абсолютно секретная структура, про которую не принято говорить. Могу лишь сказать, что опасения американцев действительно обоснованы. В распоряжении наших военных подводников еще с советского времени были средства, способные как подключаться к американским подводным коммуникациям, так и совершать какие-либо диверсии. Все эти возможности удалось сохранить и усовершенствовать», — указывает Сивков.

Кроме того, военный эксперт замечает, что у США также есть оборудование, позволяющее достигать предельно больших глубин.