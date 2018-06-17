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В Тоцком гарнизоне прошел конкурс «Папа, мама, я — спортивная семья»
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В Тоцком гарнизоне прошел конкурс «Папа, мама, я — спортивная семья» 

ТК «Звезда» 17 июня 2018
Фото: ТК «Звезда»
Семейные команды на время проходили этапы легкоатлетической эстафеты, где в зависимости от пола и возраста предлагалось выполнить упражнения, предусмотренные комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Семьи офицеров и военнослужащих по контракту воинских частей и соединений Центрального военного округа, дислоцированные в Тоцком гарнизоне в Оренбургской области, приняли участие в спортивном празднике «Папа, мама, я — спортивная семья».
Семейные команды на время проходили этапы легкоатлетической эстафеты, где в зависимости от пола и возраста предлагалось выполнить упражнения, предусмотренные комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО).
В спортивном празднике приняли участие около 300 человек, в том числе жены, дети и родители солдат, сержантов и офицеров. Победители соревнований получили памятные призы от командования воинских частей.
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