Семейные команды на время проходили этапы легкоатлетической эстафеты, где в зависимости от пола и возраста предлагалось выполнить упражнения, предусмотренные комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Семьи офицеров и военнослужащих по контракту воинских частей и соединений Центрального военного округа, дислоцированные в Тоцком гарнизоне в Оренбургской области, приняли участие в спортивном празднике «Папа, мама, я — спортивная семья».
Семейные команды на время проходили этапы легкоатлетической эстафеты, где в зависимости от пола и возраста предлагалось выполнить упражнения, предусмотренные комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО).
В спортивном празднике приняли участие около 300 человек, в том числе жены, дети и родители солдат, сержантов и офицеров. Победители соревнований получили памятные призы от командования воинских частей.