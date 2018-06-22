В Омской области в четвертый раз проходит Летний фестиваль ГТО

В региональном этапе Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди учащихся образовательных организаций примут участие ребята в возрасте от 11 до 15 лет, лучше всех показавшие себя на муниципальном и городском этапах, проходивших весной. Конкуренция была нешуточная: всего отбор проходили более 1000 учащихся образовательных учреждений области!

Теперь лучшие из лучших будут бороться за главный трофей — поездку на финал Летнего фестиваля ГТО, который пройдет в лагере «Артек» в Крыму с 18 октября по 8 ноября! Ребята будут проходить испытания комплекса ГТО 29 и 30 июня на базе спортивной школы олимпийского резерва (пр. Мира, 15А). Торжественное открытие состоится 29 июня в 11:00. В первый день участников ожидают состязания в беге, прыжках, подтягиваниях и других испытаниях комплекса «на земле». Во второй день пройдут испытания в стрельбе, плавании и наклонах.