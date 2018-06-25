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Нормы ГТО будут сдавать участники Alfa Future People
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Нормы ГТО будут сдавать участники Alfa Future People 

Newsroom24 14 часов назад
Фото: Newsroom24
Сдать нормы ГТО впервые можно будет на фестивале Alfa Future People, который пройдет под Нижним Новгородом 10-12 августа. Об этом агентству Newsroom24 сообщили организаторы.
В этом году зона спорта на AFP будет увеличена до 10 тысяч кв. м., за три дня на ней выступят 500 профессиональных спортсменов. Особое внимание уделят командным и игровым видам спорта.
Впервые за историю фестиваля можно будет сыграть в мини-гольф и попробовать свои силы в диск-гольфе.
Также состоится турнир по пляжному волейболу. Принять участие в нем может любой желающий независимо от пола, возраста и уровня подготовки.
Тему спортивных игр поддержат на футбольном поле. Компания Moscow Event проведет мастер-классы по владению мячом.
Фанаты боди-билдинга, стретчинга и индивидуальных видов смогут подкачать мышцы на EMS-.
Также гости фестиваля смогут сразиться за медали в турнире по бадминтону «Выше волан».
Кроме того, посетителей AFP ждут мастер-классы от одного из самых гибких людей в России — кинокаскадера и режиссера экшн-трюков Алексея Калашникова.
Напомним, что Alfa Future People уже пять лет проходит на берегу Волги недалеко от поселка Большое Козино.
Ранее сообщалось, что Alfa Future People приготовил гостям новые сюрпризы.
Билеты на фестиваль доступны на сайте: afp.ru
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