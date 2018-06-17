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В минобороны Азербайджана заявили о контроле над аэропортом в Карабахе
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В минобороны Азербайджана заявили о контроле над аэропортом в Карабахе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БАКУ, 17 июн — РИА Новости. Радиолокационные станции войск противовоздушной обороны Азербайджана держат под контролем воздушное пространство страны, в том числе аэропорт в Нагорном Карабахе, заявило в воскресенье минобороны Азербайджана.
Ранее в ряде армянских СМИ появилась информация о том, что истребители ВВС Армении якобы проводят полеты над Степанакертом.
"Все авиационные средства, совершающие полеты в воздушном пространстве Азербайджана, находятся под наблюдением, и информация о маршрутах всех полетов в автоматическом режиме незамедлительно передается в командный пункт ВВС страны", — говорится в заявлении.
Военное ведомство Азербайджана также распространило фото— и видеокадры аэропорта в Нагорном Карабахе.
"На фото и видео аэропорта Ходжалы, снятых 16 и 17 июня при помощи специальных средств, не наблюдается каких-либо истребителей. Вблизи взлетно-посадочной полосы наблюдаются один учебный самолет L-39, две единицы учебно-тренировочных самолетов ЯК-52, один прогулочный самолет CH-701, которые являются образцами старого производства и не находятся в использовании длительное время, и многоцелевой вертолет Ми-8", — говорится в заявлении.
В заявлении также отмечается, что «подобные провокационные сообщения распространяются Арменией целенаправленно с целью дестабилизировать ситуацию на линии соприкосновения войск».
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.
С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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