В минобороны Азербайджана заявили о контроле над аэропортом в Карабахе

БАКУ , 17 июн — РИА Новости . Радиолокационные станции войск противовоздушной обороны Азербайджана держат под контролем воздушное пространство страны, в том числе аэропорт в Нагорном Карабахе, заявило в воскресенье минобороны Азербайджана.

Ранее в ряде армянских СМИ появилась информация о том, что истребители ВВС Армении якобы проводят полеты над Степанакертом.

"Все авиационные средства, совершающие полеты в воздушном пространстве Азербайджана, находятся под наблюдением, и информация о маршрутах всех полетов в автоматическом режиме незамедлительно передается в командный пункт ВВС страны", — говорится в заявлении.

Военное ведомство Азербайджана также распространило фото— и видеокадры аэропорта в Нагорном Карабахе.

"На фото и видео аэропорта Ходжалы, снятых 16 и 17 июня при помощи специальных средств, не наблюдается каких-либо истребителей. Вблизи взлетно-посадочной полосы наблюдаются один учебный самолет L-39, две единицы учебно-тренировочных самолетов ЯК-52, один прогулочный самолет CH-701, которые являются образцами старого производства и не находятся в использовании длительное время, и многоцелевой вертолет Ми-8", — говорится в заявлении.

В заявлении также отмечается, что «подобные провокационные сообщения распространяются Арменией целенаправленно с целью дестабилизировать ситуацию на линии соприкосновения войск».

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.