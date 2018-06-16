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«Чайка» на орбите: 55 лет назад Валентина Терешкова полетела в космос
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«Чайка» на орбите: 55 лет назад Валентина Терешкова полетела в космос 

RT на русском 14 часов назад
55 лет назад в космос полетела первая женщина. 16 июня 1963 года Валентина Терешкова в корабле «Восток-6» отправилась на орбиту. Советский космонавт провела на борту корабля трое суток. Подробнее — в материале RT.
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