Ещё
55 лет назад Валентина Терешкова полетела в космос
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

55 лет назад Валентина Терешкова полетела в космос 

Рамблер 2 часа назад
55 лет назад в космос полетела первая женщина. 16 июня 1963 года Валентина Терешкова в корабле «Восток-6» отправилась на орбиту. Советский космонавт провела на борту корабля трое суток.
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британские СМИ наврали об ужасах российской жизни253
Познер поразил ответом на повышение пенсионного возраста1040
8-метровый питон целиком съел женщину42
США обвинили РФ в стрельбе в Донбассе51
Россиян предупредили о новой угрозе62
Видео
00:56
ВСУ испытали американскую систему «Рембасс-2»
Армия В мире
04:51
Названа цель пенсионной реформы в России
Экономика Личный счет
11:50
Голикова заявила о массовых сокращениях
Общество Личный счет
00:46
Умер Геннадий Рождественский
Происшествия Общество
01:18
Мужчину убило гробом его матери
В мире Азия
01:12
«ЕС будет избавляться от зависимости»
В мире Статьи
04:51
Принятие пенсионной реформы оказалось неизбежным
Личный счет Общество
00:37
Путин сделал заявление по зарплатам в регионах
Личный счет Политика
02:39
Украина лишилась промышленного гиганта
Украина В мире
11:50
Голикова обнадежила россиян прибавкой к пенсии
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение