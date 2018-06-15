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Завершился чемпионат Беломорской военно-морской базы по спринту в военной форме одежды
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Завершился чемпионат Беломорской военно-морской базы по спринту в военной форме одежды 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В общекомандном зачете на вершину пьедестала почёта поднялась сборная радиотехнического полка, второе место заняли военнослужащие соединения строящихся и ремонтирующихся подводных лодок, третьими стали представители отряда по борьбе с ПДСС.
В Беломорской военно-морской базе Северного флота состоялся чемпионат Архангельского территориального гарнизона по бегу на 100 метров в военной форме одежды. В соревнованиях приняли участие 56 спортсменов из 14 команд.
Чемпионом стал старший матрос отряда специального назначения по борьбе с диверсионными силами и средствами (ПДСС) Александр Пивоваров с результатом 13,14 секунд. Второе место занял сержант радиотехнического полка соединения ПВО Северного флота Максим Брулёв, отставший от лидера на 16 сотых секунды. Замкнул тройку призеров старшина 1 статьи Иван Булич из Учебного центра подготовки младших специалистов ВМФ. Он пробежал стометровку за 13,35 секунд.
В общекомандном зачете на вершину пьедестала почёта поднялась сборная радиотехнического полка, второе место заняли военнослужащие соединения строящихся и ремонтирующихся подводных лодок, третьими стали представители отряда по борьбе с ПДСС.
Победителям и призерам были вручены грамоты и медали.
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