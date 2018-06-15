Ещё
Потерянное ядерное оружие: бомба замедленного действия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Потерянное ядерное оружие: бомба замедленного действия 

Don't Panic 6 часов назад
Фото: Don't Panic
В боевиках любят показывать злобных преступников, готовых пойти на все, чтобы украсть ядерное оружие. В реальности же таким парням гораздо проще было бы его найти: вы просто не поверите, сколько всего ядерного оружия было потеряно за всю историю.
Катастрофы ВВС США
Больше всего ядерных бомб потеряли ВВС США. На учениях во время холодной войны несколько раз поднимали в небо реальные боеголовки. В 1950 году на территории Минессоты разбились три бомбардировщика с ядерным оружием, нашли только два. Куда пропал третий (вместе с бомбой) непонятно до сих пор.
Сэр, мы ее потеряли
Еще одну бомбу просто потеряли во время перелета эскадрильи В-47 в Англию. Техник решил осмотреть крепления 30-килотонной Mark 6, случайно зацепил рычаг аварийного сброса и бомба полетела вниз. Взрыв на территории Южной Каролины оставил кратер глубиной в 9 метров — местным жителям сказали, что это были всего лишь учения.
Почти война
Один из самых серьезных инцидентов такого рода произошел в 1961 году. Бомбардировщик с двумя водородными бомбами на борту внезапно разрушился прямо в воздухе. Одна бомба удачно легла в болото. У второй открылся парашют и при падении отключились три из четырех предохранителей. Отключись четвертый — обычный низковольтный переключатель, и восточное побережье США украсил бы ядерный гриб на 4 мегатонны.
Бульк
Смешнее всего ядерное оружие теряли на флоте. В 1965 году с палубы авианосца «Тикондерога» случайно свалился штурмовик с водородной бомбой. Он моментально ушел на пятикилометровую глубину где, видимо, лежит и до сих пор.
Тайны СССР
Вполне вероятно, что бомбы с самолетов теряли и в Советском Союзе. Вот только режим секретности был не в пример строже, чем в Америке — абсолютное большинство таких случаев до сих пор находится под грифом «секретно». Зато кое-что известно потерях подводных лодок.
Подводные лодки
В 1968 году затонула К-129, несшая на борту целых три баллистические ракеты и две ядерные торпеды. В Бискайском заливе несколькими годами позднее затонула и еще одна подводная лодка, несшая 6 ядерных торпед. Все они так и остались на дне.
Последние новости
Это не человек! На шлеме астронавта на Луне разглядели странное существо Страшные и отвратительные тайны дельфинов Так вот почему за швейными машинками охотятся антиквары. Они стоят тысячи долларов!
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пенсионную реформу могут пересмотреть541
Малахов привел Пугачеву в бешенство138
Первый арест по «российскому делу» в США7
Малахов одной фразой заткнул неадекватную телезвезду1
Тайный ухажер выдал роман с Фриске50
Видео
00:50
Ил-76 МЧС сбросил тонны воды на полицейских
Происшествия
01:20
Медведев решился на повышение НДС
Экономика
02:04
Пока вы спали: Черноморский флот приведен в полную боеготовность
Общество
04:44
Матвиенко сообщила, за счет кого повысят НДС
Экономика
01:10
Юноша публично оголился перед Тимошенко
Политика
08:08
Разрисованную близняшку так и норовили потрогать
Общество
01:10
Мужчина с цветами разделся перед Тимошенко
В мире Украина
01:00
Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью
Шоу-бизнес
00:25
Трагедия в Новокузнецке: убийство и захват заложников
Происшествия Пожары
04:08
Как банки «выставляют на деньги»
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение