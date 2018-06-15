Потерянное ядерное оружие: бомба замедленного действия

В боевиках любят показывать злобных преступников, готовых пойти на все, чтобы украсть ядерное оружие. В реальности же таким парням гораздо проще было бы его найти: вы просто не поверите, сколько всего ядерного оружия было потеряно за всю историю.

Больше всего ядерных бомб потеряли ВВС США. На учениях во время холодной войны несколько раз поднимали в небо реальные боеголовки. В 1950 году на территории Минессоты разбились три бомбардировщика с ядерным оружием, нашли только два. Куда пропал третий (вместе с бомбой) непонятно до сих пор.

Сэр, мы ее потеряли

Еще одну бомбу просто потеряли во время перелета эскадрильи В-47 в Англию . Техник решил осмотреть крепления 30-килотонной Mark 6, случайно зацепил рычаг аварийного сброса и бомба полетела вниз. Взрыв на территории Южной Каролины оставил кратер глубиной в 9 метров — местным жителям сказали, что это были всего лишь учения.

Почти война

Один из самых серьезных инцидентов такого рода произошел в 1961 году. Бомбардировщик с двумя водородными бомбами на борту внезапно разрушился прямо в воздухе. Одна бомба удачно легла в болото. У второй открылся парашют и при падении отключились три из четырех предохранителей. Отключись четвертый — обычный низковольтный переключатель, и восточное побережье США украсил бы ядерный гриб на 4 мегатонны.

Бульк

Смешнее всего ядерное оружие теряли на флоте. В 1965 году с палубы авианосца «Тикондерога» случайно свалился штурмовик с водородной бомбой. Он моментально ушел на пятикилометровую глубину где, видимо, лежит и до сих пор.

Тайны СССР

Вполне вероятно, что бомбы с самолетов теряли и в Советском Союзе. Вот только режим секретности был не в пример строже, чем в Америке — абсолютное большинство таких случаев до сих пор находится под грифом «секретно». Зато кое-что известно потерях подводных лодок.

Подводные лодки

В 1968 году затонула К-129, несшая на борту целых три баллистические ракеты и две ядерные торпеды. В Бискайском заливе несколькими годами позднее затонула и еще одна подводная лодка, несшая 6 ядерных торпед. Все они так и остались на дне.