Потерянное ядерное оружие: бомба замедленного действия 

В боевиках любят показывать злобных преступников, готовых пойти на все, чтобы украсть ядерное оружие. В реальности же таким парням гораздо проще было бы его найти: вы просто не поверите, сколько всего ядерного оружия было потеряно за всю историю.
Катастрофы ВВС США
Больше всего ядерных бомб потеряли ВВС США. На учениях во время холодной войны несколько раз поднимали в небо реальные боеголовки. В 1950 году на территории Минессоты разбились три бомбардировщика с ядерным оружием, нашли только два. Куда пропал третий (вместе с бомбой) непонятно до сих пор.
Сэр, мы ее потеряли
Еще одну бомбу просто потеряли во время перелета эскадрильи В-47 в Англию. Техник решил осмотреть крепления 30-килотонной Mark 6, случайно зацепил рычаг аварийного сброса и бомба полетела вниз. Взрыв на территории Южной Каролины оставил кратер глубиной в 9 метров — местным жителям сказали, что это были всего лишь учения.
Почти война
Один из самых серьезных инцидентов такого рода произошел в 1961 году. Бомбардировщик с двумя водородными бомбами на борту внезапно разрушился прямо в воздухе. Одна бомба удачно легла в болото. У второй открылся парашют и при падении отключились три из четырех предохранителей. Отключись четвертый — обычный низковольтный переключатель, и восточное побережье США украсил бы ядерный гриб на 4 мегатонны.
Бульк
Смешнее всего ядерное оружие теряли на флоте. В 1965 году с палубы авианосца «Тикондерога» случайно свалился штурмовик с водородной бомбой. Он моментально ушел на пятикилометровую глубину где, видимо, лежит и до сих пор.
Тайны СССР
Вполне вероятно, что бомбы с самолетов теряли и в Советском Союзе. Вот только режим секретности был не в пример строже, чем в Америке — абсолютное большинство таких случаев до сих пор находится под грифом «секретно». Зато кое-что известно потерях подводных лодок.
Подводные лодки
В 1968 году затонула К-129, несшая на борту целых три баллистические ракеты и две ядерные торпеды. В Бискайском заливе несколькими годами позднее затонула и еще одна подводная лодка, несшая 6 ядерных торпед. Все они так и остались на дне.