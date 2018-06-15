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В Севастополе наградили победителей всеармейских соревнований по водолазному многоборью «Глубина-2018»
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В Севастополе наградили победителей всеармейских соревнований по водолазному многоборью «Глубина-2018» 

ТК «Звезда» 6 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
В частности, лучшим водолазом в упражнении «Подводная сварка» признан представитель команды Северного флота. Лучшими специалистами в упражнениях «Фланец» и «Поддержание жизнедеятельности аварийной подлодки» стали балтийцы.
В Севастополе на базе учебного центра (подготовки военных спасателей и водолазных специалистов) Объединённого учебного центра Военно-Морского Флота (ВМФ) завершился всеармейский этап соревнований по водолазному многоборью «Глубина-2018».
Первое место заняла сборная команда Каспийской флотилии, второе и третье места соответственно у Балтийского и Черноморского флота.
Также были награждены лучшие водолазы в каждом из пяти упражнений, в которых решающее значение играло индивидуальное мастерство.
В частности, лучшим водолазом в упражнении «Подводная сварка» признан представитель команды Северного флота. Лучшими специалистами в упражнениях «Фланец» и «Поддержание жизнедеятельности аварийной подводной лодки» стали представители команды Балтийского флота.
Лучшими водолазами в упражнениях «Работа в замкнутом пространстве» и «Оказание помощи аварийному надводному кораблю» стали представители команды Черноморского флота.
В состязаниях принимали участие команды Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии ВМФ, а также представители частей центрального подчинения и водолазы Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова.
В течение восьми соревновательных дней с 7 по 14 июня команды прошли подводную полосу препятствий, отработали действия по оказанию первой медицинской помощи утонувшему, при поддержании жизнедеятельности аварийной подводной лодки, оказании помощи надводному кораблю, продемонстрировали свои навыки при работах в замкнутом пространстве, проведении подводной сварки и сборке трубопроводных конструкций под водой.
По итогам соревнований команда-победитель и призёры этапа составят основу сборной команды ВМФ на финальном, международном этапе «Глубины» в рамках «АрМИ-2018 », который будет проводится в Исламской Республике Иран на базе Военно-морского университета имени имама Хомейни.
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