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В Кремле высказались о приведении ЧФ в боеготовность
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Кремль считает исчерпывающим комментарий Минобороны о якобы приведении ЧФ в боеготовность 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал руководствоваться комментарием Минобороны РФ по вопросу о якобы приведении Черноморского флота РФ в высшую степень боеготовности из-за возможных провокаций Украины.
"Нет необходимости это комментировать из Кремля, потому что был уже достаточно краткий но емкий комментарий от Минобороны, коим мы и предлагаем руководствоваться", — сказал Песков журналистам.
В четверг Минобороны РФ назвало "фейком" сообщение агентства Reuters "со ссылкой на "источники, близкие к российским военным" о якобы приведении в высшие степени боеготовности сил Черноморского Флота в Крыму из-за возможных провокаций Украины".
"Силы Черноморского флота несут службу в штатном режиме. Никаких мероприятий по переводу в высшие степени готовности не проводилось", — сказали в Минобороны.
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