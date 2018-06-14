Ещё
Первое новое судно Архангельского тралового флота выйдет на вылов в 2019 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Первое новое судно Архангельского тралового флота выйдет на вылов в 2019 году 

ТАСС 14 июня 2018
АРХАНГЕЛЬСК, 14 июня. /ТАСС/. Первый из четырех траулеров, поддержанных инвестиционными квотами на вылов рыбы, заложенных на Выборгском судостроительном заводе для Архангельского тралового флота, выйдет в море в 2019 году. Об этом в четверг в Архангельске в кулуарах международного форума «Судостроение в Арктике» сообщил ТАСС замдиректора по технической эксплуатации АО «Архангельский траловый флот» Иван Влазнев.
"Планируется, что первое судно выйдет в 2019 году. Тогда оно будет сдано в эксплуатацию и отправится на промысел. Далее каждый год будет выходить по судну", — сказал ТАСС Влазнев.
По его словам, на судне будет организовано практически безотходное производство. «Оно уникально тем, что у него практически безотходное производство: вылавливаем рыбу, вырабатывается филе, вырабатывается обезглавленная рыба, изготавливаются икра, печень трески, рыбий жир и рыбная мука, отходов практически нет», — сказал собеседник агентства. Судно будет работать в Баренцевом, Северном и Норвежском морях.
ТАСС: последние новости
Кремль считает исчерпывающим комментарий Минобороны о якобы приведении ЧФ в боеготовность Делегация из Сирии планирует посетить Севастополь на День ВМФ Разведчики отработали захват пленного с секретными документами на учениях на Урале
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пенсионную реформу могут пересмотреть577
Малахов привел Пугачеву в бешенство138
Первый арест по «российскому делу» в США8
Малахов одной фразой заткнул неадекватную телезвезду1
Сафронов шокировал подробностями болезни Говорухина6
Видео
00:50
Ил-76 МЧС сбросил тонны воды на полицейских
Происшествия
01:20
Медведев решился на повышение НДС
Экономика
02:04
Пока вы спали: Черноморский флот приведен в полную боеготовность
Общество
04:44
Матвиенко сообщила, за счет кого повысят НДС
Экономика
01:10
Юноша публично оголился перед Тимошенко
Политика
08:08
Разрисованную близняшку так и норовили потрогать
Общество
01:10
Мужчина с цветами разделся перед Тимошенко
В мире Украина
01:00
Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью
Шоу-бизнес
00:25
Трагедия в Новокузнецке: убийство и захват заложников
Происшествия Пожары
04:08
Как банки «выставляют на деньги»
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение