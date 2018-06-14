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Подведены итоги сезона Северной военной хоккейной Лиги
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Подведены итоги сезона Северной военной хоккейной Лиги 

ТК «Звезда» 14 июня 2018
Фото: ТК «Звезда»
Командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов поблагодарил всех организаторов и участников хоккейных баталий, а также болельщиков за вклад в развитие этого спорта.
Командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов, по инициативе которого в конце 2017 года была создана Северная военная хоккейная лига (СВХЛ), объединившая 20 военных хоккейных команд, подвёл итоги прошедшего хоккейного сезона.
Помимо формирования СВХЛ, которая дала право североморцам выступать в любительском чемпионате Ночной хоккейной лиги с ноября 2017 года по май нынешнего хоккейная жизнь на Северном флоте была насыщена массой интересных спортивных событий: это две товарищеские встречи в Североморске со звёздами советского и российского хоккея, три детских и три взрослых турнира, проведённые в гарнизонах флота, безоговорочные победы флотской сборной в областном первенстве и в чемпионате Военно-Морского флота, который впервые проходил на Кольском Севере.
7 апреля в закрытии чемпионата Северного флота по хоккею с шайбой принял участие почётный гость выдающийся советский хоккеист, многократный Чемпион Мира и Олимпийских игр Александр Мальцев. В его честь на Северном флоте был учреждён специальный приз, который был вручён лучшему снайперу чемпионата.
В нынешнем году был изготовлен и впервые вручён лучшей команде Северной военной хоккейной лиги переходящий чемпионский кубок командующего Северным флотом, который по праву можно вписать в книгу рекордов Гинесса, как самый крупногабаритный хоккейный трофей в мире.
Завершился сезон участием сборной Северного флота в турнире Большого шлема Ночной хоккейной лиги в городе Сочи. Североморцы впервые играли на состязаниях подобного уровня, но заняли 8 место из 12 команд, продемонстрировав волю к победе.
Командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов поблагодарил всех организаторов и участников хоккейных баталий, а также болельщиков за вклад в развитие этого спорта и утвердил списочный состав флотской сборной, которая на следующей неделе отправится на очередной чемпионат Вооружённых Сил России по хоккею.
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