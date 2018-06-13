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Противолодочные корабли Северного флота отработали поиск субмарин противника
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Противолодочные корабли Северного флота отработали поиск субмарин противника 

ТАСС 13 июня 2018
МУРМАНСК, 13 июня. /ТАСС/. Противолодочные корабли Северного флота в среду начали в Баренцевом море учения по поиску субмарин условного противника в рамках масштабного сбор-похода. Об этом сообщает пресс-служба флота.
"Экипажи большого противолодочного корабля «Североморск» и малого противолодочного корабля «Снежногорск» уже отработали совместное маневрирование по поиску подводных лодок во взаимодействии с противолодочным вертолетом Ка-27ПЛ", — сказали в пресс-службе.
В начале учений «Североморск» и «Снежногорск», а также малые противолодочные корабли «Брест» и «Нарьян-Мар» сформировали две корабельные поисково-ударные группы. В их задачу входит отработка тактических приемов и способов поиска и условного уничтожения подводных лодок противника.
Обе группы на различных этапах учений выполнят противолодочные задачи во взаимодействии с авиацией объединения ВВС и ПВО Северного флота, а также с подводными лодками Кольской флотилии разнородных сил, которые попеременно будут играть за противолодочные силы или на стороне условного противника.
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