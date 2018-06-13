Противолодочные корабли Северного флота отработали поиск субмарин противника

МУРМАНСК , 13 июня. / ТАСС /. Противолодочные корабли Северного флота в среду начали в Баренцевом море учения по поиску субмарин условного противника в рамках масштабного сбор-похода. Об этом сообщает пресс-служба флота.

"Экипажи большого противолодочного корабля «Североморск» и малого противолодочного корабля «Снежногорск» уже отработали совместное маневрирование по поиску подводных лодок во взаимодействии с противолодочным вертолетом Ка-27ПЛ", — сказали в пресс-службе.

В начале учений «Североморск» и «Снежногорск», а также малые противолодочные корабли «Брест» и «Нарьян-Мар» сформировали две корабельные поисково-ударные группы. В их задачу входит отработка тактических приемов и способов поиска и условного уничтожения подводных лодок противника.

Обе группы на различных этапах учений выполнят противолодочные задачи во взаимодействии с авиацией объединения ВВС и ПВО Северного флота, а также с подводными лодками Кольской флотилии разнородных сил, которые попеременно будут играть за противолодочные силы или на стороне условного противника.