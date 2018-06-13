Местные жители передвинули 24‐тонный Ан‐26 во время праздника под Тверью. Видео 

Члены одного из тверских фитнес‐клубов по‐своему отпраздновали 75‐летие Тверской военно‐транспортной дивизии и авиаполка. Мужчины передвинули самолет Ан‐26, который весит 24 тонны. Видео опубликовали в соцсетях.
Тягать 24-тонный самолет спортсмены приехали на аэродром Мигалово под Тверью. Там дислоцируется Тверская военно-транспортная дивизия и авиаполк, 10 июня она отмечала 75-летие.
Гости праздника могли не только испытать свою выносливость, но и посмотреть на воздушный парад с участием авиационной техники.
А в Индонезии самолет пришлось толкать работникам аэропорта. Пилоты пропустили поворот на парковку, а тягача под рукой не было. Поэтому слегка повернуть 30-тонную махину решили около 20 сотрудников воздушной гавани.