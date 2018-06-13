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Путин наградил руководителя Музея Мирового океана
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Путин наградил руководителя Музея Мирового океана 

Вести Калининград 13 июня 2018
Фото: Вести Калининград
Президент России Владимир Путин наградил госпремией генерального директора Музея Мирового океана Светлану Сивкову. Глава государства отметил её вклад в изучение, сохранение и популяризацию морского наследия.
Светлана Сивкова руководит Музеем Мирового океана с момента его основания в 1990 году. За время её работы состоялось становление музея, создание единственной в стране набережной исторического флота, в состав которой входят музейное судно «Витязь», подводная лодка «Б-413», научно-исследовательское судно «Космонавт Виктор Пацаев», плавучий маяк Ирбенский и другие экспонаты.
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