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Корабли Балтфлота вышли на поиски подлодки «противника»
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Корабли Балтфлота вышли на поиски подлодки «противника» 

ТК «Звезда» 13 июня 2018
Фото: ТК «Звезда»
В ходе учения экипажам противолодочных кораблей предстоит выполнить комплекс стрельб реактивными бомбометными установками и отработать практическое применение торпедного вооружения кораблей.
Корабельная поисково-ударная группа в составе малых противолодочных кораблей флота «Кабардино-Балкария» и «Калмыкия» вышла в море для совместного поиска, обнаружения и уничтожения подводной лодки условного противника. Об этом сообщила пресс-служба Балтфлота.
В ближайшие несколько суток корабельная противолодочная ударная группа Балтийского флота проведет учение, в ходе которого экипажи МПК «Кабардино-Балкария» и «Калмыкия» отработают комплекс задач по поиску подводной лодки условного противника и ее уничтожению. В частности, МПК во взаимодействии с противолодочными вертолетами Ка-27 морской авиации Балтийского флота проведут учения по поиску, обнаружению, поддержке контакта и слежению, а также противодействию подводной лодке условного противника с применением комплекса противолодочного вооружения.
Роль подводной лодки условного противника будет выполнять экипаж дизель-электрической подводной лодки «Выборг» класса «Варшавянка», обладающая высокой акустической скрытностью.
В ходе учения экипажам противолодочных кораблей предстоит выполнить комплекс стрельб реактивными бомбометными установками РБУ-6000, а также отработать практическое применение торпедного вооружения кораблей.
После завершения противолодочных задач МПК «Кабардино-Балкария» и «Калмыкия» выполнят стрельбы из артиллерийских комплексов по морским и воздушным целям, отработают задачи по плаванию в узкости, а также проведут различные внутрикорабельные учения и тренировки.
МПК «Кабардино-Балкария» и «Калмыкия» — противолодочные корабли проекта 1331М, имеющие на своем вооружении зенитные ракетные комплексы, 76-мм артиллерийские установки, шестиствольные 30-мм артиллерийские установки, торпедные аппараты, реактивные бомбометные установки, а также реактивные глубинные бомбы.
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