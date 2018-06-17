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ВСУ использует американскую систему разведки
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В ДНР заявили об испытании ВСУ американской системы разведки 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
Украинские силовики в Донбассе применили комплекс американской разведывательно-сигнализационной аппаратуры "Рембасс-2", передает Донецкое агентство новостей со ссылкой на начальника пресс-службы вооруженных сил ДНР Даниила Безсонова.
По его словам, силовики в очередной раз обстреляли населенный пункт Зайцево. При этом были проведены "испытания переданного представителями США комплекса разведывательно-сигнализационной аппаратуры "Рембасс-2", добавил Безсонов.
В результате обстрела получила ранения мирная жительница 1937 года рождения.
Отмечается, что разведывательно-сигнализационная аппаратура "Рембасс-2" была принята на вооружение армией США в конце 90-х годов.
Система предназначена для быстрого и надежного обнаружения скрытно передвигающегося объекта и определения его местоположения. Комплекс позволяет распознать фигуру человека на расстоянии до 75 метров, вооружение и военную технику до 350 метров.
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