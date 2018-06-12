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На Украине не нашлось сил для войны с Россией
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В ВСУ признали неготовность к войне с Россией 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: ТАСС
На Украине понимают, что ВСУ не способна вести боевые действия с Россией. Об этом пишет "Страна.ua" со ссылкой на старшего офицера штаба операции Объединенных сил (ООС).
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По его словам, в случае конфликта с Москвой, ни украинское государство, ни армия "не потянут" такую войну. Он также добавил, что Киев не располагает достаточным военных контингентом на границе Харьковской, Черниговской или Сумской областей.
"У Украины просто нет столько боеспособных подразделений, что бы вести полноценные сражения с Россией", — подчеркнул источник издания.
Ранее депутат Верховной рады, лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что нужно сделать Украине, чтобы "победить" Москву. По его мнению, для этого Киев должен сделать своих граждан "более счастливыми", чтобы соседним странам, в том числе России, стало "завидно".
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