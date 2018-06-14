В Армении военнослужащие ЮВО приняли участие во Всемирном дне донора

После проверки крови в лаборатории она передана в банк крови Армении для использования при оказании помощи военнослужащим российской военной базы и жителям, перенесшим тяжелые операции с большой потерей крови.

Солдаты и сержанты, офицеры и члены их семей российской военной базы в Армении приняли участие во Всемирном дне донора.

Более 500 военнослужащих и членов их семей в Ереванском и Гюмрийском гарнизонах по личной инициативе сдали кровь на станциях переливания крови.

Забор крови, определения группы, резус-фактора и проведения экспресс-анализа на наличие инфекций производился совместно медицинскими работниками филиала 1602-го военного клинического госпиталя и медперсоналом из учреждений здравоохранения республики.

После проверки крови в лаборатории она будет передана в банк крови Армении, для хранения запасов крови для воинских частей и оказания помощи нуждающимся жителям, перенесшим тяжелые операции с большой потерей крови, больным онкологическими заболеваниями и гемофилией.

«В Армении ежегодно в переливании крови нуждается более 2 тыс. человек. Военный госпиталь и подшефные клиники в стране полностью обеспечены кровью, но запасы необходимо регулярно пополнять», — рассказал начальник филиала №3 1602-го военного клинического госпиталя подполковник медицинской службы Эждер Рагимов.