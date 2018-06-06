В Тбилиси открылись учения стран Юго-Восточной и Восточной Европы по контролю ядерной и радиационной безопасности 

Тбилиси, 6 июня /Синьхуа/ — Международные региональные учения стран Юго-Восточной и Восточной Европы по контролю ядерной и радиационной безопасности «Щит льва» /LIONSHIELD/ стартовали сегодня в Грузии.
В учениях принимают участье представители Грузии, Албании, Боснии и Герцеговины, Македонии, Молдовы, Черногории, Сербии, Армении и Украины.
Учения ориентированы на контроль контрабанды ядерных и радиоактивных веществ. Учения оценят грузинские и зарубежные специалисты, в том числе из МАГАТЭ, Интерпола, Организации радиационной защищенности Норвегии, департамента энергетики США.
Учения продлятся до 10 июня. —0—