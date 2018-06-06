В текущем году инженерные войска примут на вооружение кран-манипулятор КМВ-10К

Его максимальная грузоподъемность составляет не менее 4 т, на максимальном вылете стрелы манипулятора — не менее 1,4 т. Вылет основного подъема от 2 до 8,3 метра, при максимальной грузоподъемности — 3 метра.

В инженерных войсках Вооруженных Сил Российской Федерации планируют принять на вооружение в 2018 году кран-манипулятор военного назначения КМВ-10К.

Он предназначен для механизации погрузочно-разгрузочных и монтажных работ с опасными грузами.

Кран-манипулятор военного назначения КМВ-10К сочетает в себе грузоподъемное и транспортное средство и при эксплуатации заменяет две машины — кран и транспортный автомобиль.

По сравнению с самопогрузчиками кран-манипулятор КМВ-10К обладает более высокими грузовысотными характеристиками, имеет лебедку, обеспечивающую малые скорости опускания и поднятия, что особенно важно при работе с опасными грузами, а также большую грузоподъемность как транспортный автомобиль при перевозке грузов. Кран-манипулятор оснащен дополнительным пультом управления по радиоканалу, что обеспечивает удобство и безопасность проведения грузоподъемных работ.

Максимальная грузоподъемность составляет не менее 4 т, на максимальном вылете стрелы манипулятора — не менее 1,4 т. Вылет основного подъема от 2 до 8,3 метра, при максимальной грузоподъемности — 3 метра.