Экс-генконструктор «Антонова» ответил Украине: Россия наладит производство Ан-124 за два года

Затраты на возобновление выпуска самых больших в мире транспортных самолетов он оценил в $100 млн России может возобновить серийное производство сверхтяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124 «Руслан» на Ульяновском авиазаводе, где в свое время собирались самые большие транспортные самолеты в мире.

Эту информацию, озвученную членом президентской комиссии по вопросам развития авиации Юрием Сытником , в штыки восприняли в Киеве, где в КБ имени Антонова (Киев, Украина ) этот самолет был создан в советскую эпоху. Украинцы считают, что без них России с такой задачей не справится. «КВ» попросил прокомментировать ситуацию бывшего генерального конструктора и генерального директора фирмы «Антонов» Дмитрия Киву

По мнению экс-генконструктора, России ничего не мешает возобновить производство Ан-124 на том авиазаводе, где он раньше собирался.

— Важное дело, конструкторское сопровождение машины. Если это будет новая модификация самолета, то все должно быть оформлено по авиационным законам, юридически правильно, грамотно. Потому что это вопросы летной безопасности, — сказал Дмитрий Кива.

По его словам, Ан-124 — «прекрасный самолет, никем не превзойденный».

— Сам Бог велел его серийно еще строить, потому что построено было мало этих машин. А возможности у этого самолета и перспективы прекрасные, с моей точки зрения. Как специалист, авиационный инженер, скажу, что грешно не строить их больше. Они могли бы людям только пользу принести, доставляя грузы, технику, помогая развивать экономику стран, — сказал генконструктор.

По словам Кивы, для того чтобы восстановить производство в Ульяновске , если там осталась необходимая оснастка — стапели, краны, нужны не такие большие деньги.

— Это мизерные, по авиационным меркам, деньги. Примерно $100 млн, не больше. Если делать модернизацию самолета, то денег потребуется больше. Все зависит от того, какой вариант модернизации будет выбран. С моей точки зрения, это не такие большие деньги, особенно с учетом стоимости одного самолета, — сказал Кива.

Для сравнения он привел цену, по которой европейский концерн Airbus предлагает покупателям средний военной-транспортный самолет А400М. Стоимость одного такого самолета — $250 млн — Но у А400М грузоподъемность — 35 тонн, а у модернизированного «Руслана» — 150 тонн. Как говорится, разницу почувствуйте. Думаю, стоимость одного нового Ан-124 будет примерно такого же порядка, — сказал генконструктор.

По его словам, затраты на возобновление производства Ан-124 быстро окупятся, поскольку спрос на эти самолеты в мире большой.

— Самолет прекрасный, с точки зрения техники. Ему жить и жить. Единственное, что нужно сделать — это поставить более современные двигатели, современную цифровую электронику. А планер — очень надежный, проверенный. И самолет может еще много-много лет летать, — сказал Кива.

По его словам, новые двигатели смогут существенно улучшить экономические показатели машины, снизить расход топлива. В качестве возможных вариантов модернизации он назвал использование двигателей General Electric или Rolls-Royce.

Генконструктор напомнил, что практика возобновление производства удачных самолетов в мире очень распространена. Так, в США возобновили производство транспортных самолетов С-130 «Геркулес» на одном из заводов Lockheed.

— Я был там, когда ни одного самолета не делали. Все было законсервировано, одна оснастка стояла. Сейчас они в год делают 36 самолетов. Заменили двигатели, поставили современную авионику. Спрос на машины есть. Цена — под $100 млн Но ведь это самолет с грузоподъемностью всего 20 тонн, — сказал Дмитрий Кива.

По оценке генконструктора, для того, чтобы в России при наличии соответствующей программы и финансирования для возобновления производства понадобится не более двух лет.

— Два года, не больше. Документация вся есть, оснастка есть. Надо только закупить все недостающее — материалы, оборудование, запустить программу и сделать, — сказал Дмитрий Кива.

Первый полет опытный образец самолета совершил 24 декабря 1982 года в Киеве. «Русланы» серийно строились до 1995 года. Всего выпущено 55 самолетов. Основными эксплуатантами являются Россия и Украина. «Руслан» создавался для перевозки мобильных ракетных комплексов массой более 100 тонн. В грузовой кабине самолета можно разместить 440 парашютистов-десантников или 880 солдат с полной выкладкой.

У России есть опыт возобновления на своих заводах самолетов, которые ранее строились в бывших союзных республиках. Так, в Ульяновске освоили производство модернизированных военно-транспортных самолетов Ил-76 грузоподъемность 60 тонн, которые ранее серийно собирались в Ташкенте. Сейчас в Нижнем Новгороде осваивают производство регионального самолета Ил-114, которые также строились до этого в Ташкенте. На программу выделено несколько десятков миллиардов рублей.