Что невозможно на Украине, реально в России: на базе Ан-124 в Ульяновске будет создан принципиально новый самолет

Ульяновске есть все технологии по Ан-124 Напомним, что в ГП «Антонов» заявили, что Россия не сможет возродить у себя на территории производство самолетов Ан-124 «Руслан», поскольку только это украинское предприятие обладает всеми техническими знаниями и необходимой информацией.

Интересно, что это уже вторая такая ремарка со стороны ГП «Антонов», поскольку до этого украинцы заявляли, что Россия не имеет прав на производство этого самолета, что, конечно, не так, учитывая, что Ан-124 был разработан в советское время.

«Во все заявления по этому делу, как украинской, так и российской стороны просто необходимо вчитываться. И ключевым словом здесь является заявление ГП «Антонов», что Россия не сможет производить Ан-124 «Руслан» под маркой «Антонов». Смысл здесь в том, что Россия сможет это сделать, но получившиеся самолеты будут называться иначе», — заключает Гусаров.

И это действительно так, поскольку самолеты Ан-124 «Руслан», как замечает эксперт, производились в Ульяновске, и на сегодняшний день на этом заводе имеется полный комплект чертежей и технологий по данному воздушному судну. Именно здесь самолеты этой марки проходят ремонт и необходимое техническое обслуживание для выполнения поставленных перед ними задач.

Россия будет строить принципиально новый самолет

«Соответственно, то, чем обладает антоновское КБ, есть, причем даже в большем объеме, в распоряжении Ульяновского завода. Это, что называется, живой завод, который строил и ремонтировал еще советские «Русланы», — констатирует Гусаров.

Более того, в Ульяновске до сих пор идут работы по восстановлению данных бортов, которые остались в России еще с советских времен, что говорит о том, что наша страна обладает всеми нужными специализациями по работе с Ан-124.

«Таким образом, все борты Ан-124, которые остались в России, были восстановлены и летают. Впрочем, если почитать последние заявления фирмы «Ильюшин», речь идет не о возобновлении производства старых самолетов, а о создании новой машины на базе этой модели. Все это только подтверждает тот факт, что воссоздавать старую машину не имеет никакого смысла и гораздо логичней будет разработать на базе Ан-124 модернизировнную версию или вообще принципиально новый самолет», — резюмирует Гусаров.

Это связано с тем, что практически все наполнение Ан-124 на настоящий день морально устарело, не говоря уже о том, что многие его системы сейчас не производятся, а возобновлять их производство не имеет никакого смысла.

В российском проекте будут использованы новейшие технологии

«Для простого примера можно привести систему управления данным самолетом, т.е. его мозги, которая занимает целый отсек, где стоит устаревшее аналоговое оборудование. Эта техника выполняет задачи, которые без проблем могут выполнить современные компактные компьютеры, и точно также обстоит дело и с другими компонентами данного самолета», — заключает Гусаров.

По словам Романа Владимировича, необходимо полностью перепроектировать эти узлы, чтобы современный аналог Ан-124 соответствовал духу времени и тому технологическому уровню, который существует в мире.

«Поэтому даже если будет принято решение оставить общую компоновку аэродинамики самолета, он будет полностью оцифрован и модернизирован под современные нужды. Вообще такой самолет уже просто невозможно строить со старыми советскими технологиями, хотя бы по той причине, что все российские заводы перешли на новые принципы производства», — констатирует Гусаров.

Все это говорит о том, что данный самолет придется проектировать заново, чтобы произвести расчет и замеры в рамках проекта, где вместо старых советских систем будут использованы новейшие технологические решения. Также не нужно забывать и про новые материалы, которые могут вызывать изменения в прочностных конструкциях воздушного судна.

В этом проекте есть немало сопутствующих вопросов

«Даже если новый самолет будет внешне один в один с советским Ан-124, он все равно будет скроен по другим лекалам и будет иметь другую технологическую начинку и даже силовую конструкцию», — резюмирует Гусаров.

И, естественно, это будет не старый советский самолет под маркой «Антонов», а новое судно под маркой «Ильюшин».

«Другой вопрос, что ключевым вопросом в рамках данного проекта является понимание, а нужно ли вообще нашей стране данное воздушное судно. Сколько будет стоить данный проект и пойдет ли наше государство на столь серьезные финансовые и проектные затраты, учитывая, что разработка нового самолета подобного класса займет не один год», — заключает Гусаров.

Данный проект является очень большим, а его создание потянет на миллиарды долларов и загрузит разработчиков на годы вперед — это может быть, как шесть, так и десять лет. Вообще, новый самолет создается долго, сложно и дорого, тем более, такой большой, как Ан-124, вследствие чего, правительству РФ нужно будет принять стратегическое решение по этому проекту.

«Очевидно, что будет невозможно обеспечить большую серию у такого самолета — на него просто не будет такого спроса. Ведь, если брать коммерческие рейсы, то 20 самолетов такого типа удовлетворяют весь спрос в мире», — констатирует Гусаров.