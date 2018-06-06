Украинские двигатели «Русланов» могут заменить российскими

По мнению Леонкова, украинские двигатели «Русланов» можно успешно заменить российскими.

«На предприятии ОДК «Кузнецов» не раз говорили, что двигатели НК-32 второй серии могут идеально подойти. Компетенции высокие. У нас достаточно опыта, чтобы сделать двигатель, который будет поднимать самый большой в мире авиационный «грузовик». Никаких технических препятствий нет», — цитирует RT эксперта.

Он отметил, что украинцы могут попытаться «предпринять какие-то действия, обратиться в суды», добавив, что Россия «не раз с этим сталкивалась».

«Есть много ссылок на то, что было соглашение по серийному производству, Украина отказалась от этого производства. Юристы найдут что предоставить в ответ на все иски, которые могут быть представлены», — сказал Леонков.

Во вторник «Антонов» прокомментировал планы России восстановить производство «Русланов».

Ранее командующий российской Военно-транспортной авиацией Владимир Бенедиктов рассказал, что в России рассматривают вопрос производства тяжелого транспортного самолета Ан-124 «Руслан». В компании «Ил» заявили, что возобновление производства сложная, но решаемая задача.

Серийное производство самолетов Ан-124 было развернуто в СССР на ульяновском предприятии «Авиастар» и на Киевском авиационном производственном объединении (КиАПО). Предприятия занимались полным циклом сборки «Русланов». Россия получала двигатели Д-18Т, которые устанавливались на этот самолет.