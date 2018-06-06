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Эксперт прокомментировал заявление «Антонова» о невозможности производства Ан-124 в России
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Эксперт прокомментировал заявление «Антонова» о невозможности производства Ан-124 в России 

RT на русском 45 минут назад
Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков прокомментировал в беседе с RT заявление украинского государственного предприятия «Антонов» о невозможности производства самолёта Ан-124 «Руслан» в России.
«Нужно знать, что серийное производство этих самолётов был развёрнуто ещё в Советском Союзе, на ульяновском предприятии, которое сейчас называется «Авиастар», и на Киевском авиационном производственном объединении (КиАПО). Эти два предприятия занимались полным циклом сборки этого самолёта. Мы получали двигатели Д-18Т, которые устанавливались на этот самолёт. Состоялась комиссия Ющенко-Путин в 2006 году, подписывалось соглашение о возобновлении серийного производства, но оно пересматривалось, приостанавливалось. Поступали заявления от компании «Волга-Днепр», которая хотела приобрести 100 самолётов. В 2011 году серийное производство отодвинулось на 2016 год, а воз, как был, так и ныне там. Сдерживал производство тот факт, что эти двигатели производила украинская компания «Мотор-Сич»», — отметил Леонков.
При этом, как отметил эксперт, украинские двигатели можно успешно заменить российскими.
«На предприятии ОДК «Кузнецов» не раз говорили, что двигатели НК-32 второй серии могут идеально подойти. Компетенции высокие. У нас достаточно опыта, чтобы сделать двигатель, который будет поднимать самый большой в мире авиационный «грузовик». Никаких технических препятствий нет. Украинцы могут попытаться предпринять какие-то действия, обратиться в суды, Россия не раз с этим сталкивалась. Есть много ссылок на то, что было соглашение по серийному производству, Украина отказалась от этого производства. Юристы найдут, что предоставить в ответ на все иски, которые могут быть представлены», — заключил Леонков.
Ранее в пресс-службе украинского государственного предприятия «Антонов» заявили, что считают невозможным производство самолёта Ан-124 «Руслан» в России. В компании также отметили, что не планируют восстанавливать сотрудничество с Россией по работе над «Русланом».
RT на русском: последние новости
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