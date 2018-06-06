Ракетчики ВВО защитили комплексы «Искандер-М» от «террористов»

Антитеррористические учения прошли в ракетном соединении на территории Еврейской автономной области

Военнослужащие ракетного соединения в Еврейской автономной области провели учения, в ходе которых отразили атаку «террористов».

По легенде, банда преступников захватила заложников в медпункте воинской части, а их подельники попытались проникнуть на территорию парка ракетных комплексов «Искандер-М».

«Террористов» засекла камера видеонаблюдения и в дело вступила группа захвата. Под прикрытием бронетехники подразделения антитеррора взяли штурмом здание медпункта и обезвредили условных участников бандформирования.