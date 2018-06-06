«Терминатор» решили оснастить боеприпасами с дистанционным взрывателем

«Сегодня мы бросаем все усилия на завершение работ по созданию боеприпаса калибра 30 миллиметров с дистанционным подрывом. Сегодня мы готовим партию для госиспытаний, по программе испытаний весь цикл рассчитываем завершить за два года», — передает РИА «Новости» слова Набокова в ходе конференции «Цифровая индустрия промышленной России-2018».

В состав БМПТ «входят две спаренные 30-мм автоматические пушки 2А42, два курсовых автоматических гранатомета АГ-17Д, четыре противотанковые управляемые ракеты „Атака“ и 7,62-мм пулемет ПКТМ».