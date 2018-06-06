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«Терминатор» решили оснастить боеприпасами с дистанционным взрывателем
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«Терминатор» решили оснастить боеприпасами с дистанционным взрывателем 

Деловая газета «Взгляд» 59 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
БМПТ «Терминатор» к 2020 году получат на вооружение новейшие боеприпасы с дистанционным взрывателем, заявил гендиректор предприятия-разработчика — НПО «Прибор» (входит в концерн «Техмаш» «Ростеха») Юрий Набоков.
«Сегодня мы бросаем все усилия на завершение работ по созданию боеприпаса калибра 30 миллиметров с дистанционным подрывом. Сегодня мы готовим партию для госиспытаний, по программе испытаний весь цикл рассчитываем завершить за два года», — передает РИА «Новости» слова Набокова в ходе конференции «Цифровая индустрия промышленной России-2018».
В состав БМПТ «входят две спаренные 30-мм автоматические пушки 2А42, два курсовых автоматических гранатомета АГ-17Д, четыре противотанковые управляемые ракеты „Атака“ и 7,62-мм пулемет ПКТМ».
Напомним, в мае Минобороны опубликовало видеозапись, которая демонстрирует возможности БМПТ «Терминатор».
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