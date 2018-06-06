За что российские БМП-3 ценят в Южной Корее

Как известно, в ходе учений «трешки» наряду с основными боевыми танками Т-80У и Т-80УК изображают подразделения условного противника.

Южнокорейские военные очень высоко отзываются о БМП-3. Особенно их впечатляют сведенные вместе 100-мм, 30-мм пушки и 7,62-мм пулемет.

Система управления огнем также на должном уровне. Она включает в себя прицел «Весна-К» с тепловизионной камерой и автоматом сопровождения цели. Благодаря этому наводчик-оператор может поражать врага в любое время суток. Дальность обнаружения бронетехники составляет 6,5 км, а ее распознавания — до 4,5 км.

Наличие управляемого ракетного вооружения позволяет уничтожать танки на дистанциях в 5,5 км.

Необходимо отметить, что южнокорейские БМП-3 прошли небольшую модернизацию — на них установили радиостанции местного производства и видеокамеры наблюдения.