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За что российские БМП-3 ценят в Южной Корее
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За что российские БМП-3 ценят в Южной Корее 

Российская Газета 1 час назад
Как известно, в ходе учений «трешки» наряду с основными боевыми танками Т-80У и Т-80УК изображают подразделения условного противника.
Южнокорейские военные очень высоко отзываются о БМП-3. Особенно их впечатляют сведенные вместе 100-мм, 30-мм пушки и 7,62-мм пулемет.
Система управления огнем также на должном уровне. Она включает в себя прицел «Весна-К» с тепловизионной камерой и автоматом сопровождения цели. Благодаря этому наводчик-оператор может поражать врага в любое время суток. Дальность обнаружения бронетехники составляет 6,5 км, а ее распознавания — до 4,5 км.
Наличие управляемого ракетного вооружения позволяет уничтожать танки на дистанциях в 5,5 км.
Необходимо отметить, что южнокорейские БМП-3 прошли небольшую модернизацию — на них установили радиостанции местного производства и видеокамеры наблюдения.
Поставки этих бронемашин из России начались в 1996 году. В настоящее время, по разным оценкам, их парк насчитывает около 70 штук. Как ожидается, эта техника начнет выводиться из войск после 2020 года.
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