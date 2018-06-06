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Российская армия получила опытную партию новейших гранатометов «Балкан»
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Российская армия получила опытную партию новейших гранатометов «Балкан» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Новейший гранатомет «Балкан» поступил на опытно-боевую эксплуатацию в Вооруженные силы России, сообщил гендиректор предприятия-разработчика данного оружия — НПО «Прибор» Юрий Набоков.
«Началась опытно-войсковая эксплуатация. Конкретных сроков принятия на вооружение сказать не могу, хотели принять ещё в прошлом году, но возникли непредвиденные трудности: все, что зависело от «Прибора», мы сделали, но наши смежники решали некоторые вопросы с госзаказчиком», — передает РИА «Новости» слова Набокова в ходе конференции «Цифровая индустрия промышленной России-2018»
Он отметил, что «Прибор» совместно с «Калашниковым» ведет разработку нового гранатомёта калибром 40 миллиметров под различные носители, в том числе боевых роботов.
«Если наша актуальная разработка «Балкан» — пехотное оружие, то новый гранатомёт сможет устанавливаться на любые, в том числе роботизированные платформы, вертолеты и катера. Пока все находится в стадии проработки, мы делаем макеты, смотрим, что выходит по баллистике. «Калашников» делает сам гранатомет, мы же помогаем с боеприпасом», — сказал гендиректор предприятия.
Среди отличительных особенностей «Балкана» отмечается повышенная по сравнению с АГС-17 дальность стрельбы — 2,5 километра против 2,3. В гранатомете используется новая конструктивная схема боеприпаса — с улетающей гильзой. Весит «Балкана» 32-33 килограмма.
Стрельба ведется короткими (до 5 выстрелов), длинными (до 10 выстрелов) очередями или непрерывно. Выстрелы подаются из коробки на 20 гранат, снаряженных в патронную ленту. Стрельба может вестись по настильной и навесной траекториям.
Напомним, в феврале генеральный директор АО «НПО „Прибор“ Юрий Набоков рассказал о разработке нового вооружения для новейшего гранатомета АГС-40 „Балкан“, который поступит на вооружение ВС России в 2018 году.
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