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СМИ: всепогодные американские F-35 не могут прилететь в Британию из-за плохой погоды
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СМИ: всепогодные американские F-35 не могут прилететь в Британию из-за плохой погоды 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Не российская ракета и не китайская кибератака привели к задержке долгожданного прибытия в Британию новейших и самых дорогих американских истребителей F-35, пишет The Times. Причиной задержки с прибытием всепогодных боевых машин стоимостью до 150 млн фунтов каждая стала плохая погода — шторм и сильное волнение на море в районе военной базы в Южной Каролине, поясняет издание. Основные положения статьи излагает портал «ИноТВ».
«Жалкая ситуация», — заявил один из источников в оборонном ведомстве, комментируя решение британских ВВС отложить трансатлантический перелет до тех пор, пока погодные условия не будут благоприятными.
«Чушь какая-то… стыд, — отметил другой неназванный источник в оборонном ведомстве. — Затрудняюсь ответить, почему из-за погоды нужно откладывать полет всепогодного истребителя».
Понятно, что британские ВВС оказались просто не в состоянии обеспечить соблюдение требований безопасности, поясняет издание. Кроме того, погодные условия в Атлантическом океане были такими, что было невозможно гарантировать спасение пилота в случае, если он будет вынужден катапультироваться из этого истребителя-бомбардировщика.
Один из источников объяснил задержку с F-35 тем, что у американской боевой машины, в отличие от самолетов Eurofighter Typhoon, которые также стоят на вооружении ВВС Британии, всего один двигатель.
«В этом заключается проблема с перелетами однодвигательных самолетов через Атлантику, — заявил анонимный источник. — Используя Typhoon, вы за полцены получаете в два раза больше двигателей, а значит, перелеты через открытый океан становятся безопаснее».
Между тем официальный представитель ВВС Британии прокомментировал ситуацию следующим образом: «Наши F-35 идут с опережением графика и могут при необходимости летать в любых погодных условиях. В мирное время решение о перелете этих самолетов в Великобританию принимается в зависимости от погодных условий, и, поскольку никакой спешки нет, мы просто ради безопасности полета посчитали необходимым подождать лучших условий».
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