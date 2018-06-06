СМИ: всепогодные американские F-35 не могут прилететь в Британию из-за плохой погоды

Не российская ракета и не китайская кибератака привели к задержке долгожданного прибытия в Британию новейших и самых дорогих американских истребителей F-35, пишет The Times . Причиной задержки с прибытием всепогодных боевых машин стоимостью до 150 млн фунтов каждая стала плохая погода — шторм и сильное волнение на море в районе военной базы в Южной Каролине, поясняет издание. Основные положения статьи излагает портал «ИноТВ».

«Жалкая ситуация», — заявил один из источников в оборонном ведомстве , комментируя решение британских ВВС отложить трансатлантический перелет до тех пор, пока погодные условия не будут благоприятными.

«Чушь какая-то… стыд, — отметил другой неназванный источник в оборонном ведомстве. — Затрудняюсь ответить, почему из-за погоды нужно откладывать полет всепогодного истребителя».

Понятно, что британские ВВС оказались просто не в состоянии обеспечить соблюдение требований безопасности, поясняет издание. Кроме того, погодные условия в Атлантическом океане были такими, что было невозможно гарантировать спасение пилота в случае, если он будет вынужден катапультироваться из этого истребителя-бомбардировщика.

Один из источников объяснил задержку с F-35 тем, что у американской боевой машины, в отличие от самолетов Eurofighter Typhoon, которые также стоят на вооружении ВВС Британии, всего один двигатель.

«В этом заключается проблема с перелетами однодвигательных самолетов через Атлантику, — заявил анонимный источник. — Используя Typhoon, вы за полцены получаете в два раза больше двигателей, а значит, перелеты через открытый океан становятся безопаснее».