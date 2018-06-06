Украина уверена в неспособности России возобновить выпуск «Русланов» 

На украинском госпредприятии «Антонов» заявили, что Россия не сможет возобновить выпуск сверхтяжелых транспортных самолетов Ан-124 «Руслан» без участия Украины. В пресс-службе компании рассказали, что это невозможно без участия украинских специалистов, так как лишь разработчик машины располагает всей технической информацией и данными об испытаниях самолета, отмечает «Русская планета». При этом восстанавливать сотрудничество с Россией «Антонов» не собирается.
Ранее ПАО «Ильюшин» заявило о намерении начать производство «Русланов», отмечает Ura.ru. В компании пояснили, что самолет разрабатывался на Украине, однако, выпускался в основном в Ульяновске.
Кроме того, командующий российской военно-транспортной авиацией Владимир Бенедиктов рассказал, что Россия хотела бы возобновить выпуск Ан-124.