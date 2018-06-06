Ещё
Военнослужащие Приамурского объединения ВВО приступили к освоению тяжелых огнеметных систем «Солнцепек»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В ЦБ рассказали, как наживались на будущих пенсиях
В ЦБ рассказали, как наживались на будущих пенсиях

Военнослужащие Приамурского объединения ВВО приступили к освоению тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Ввод в строй новейших систем повысил огневые возможности подразделений в 2,5 раза. Качественное обучение огнеметных расчетов умелому применению техники является приоритетной задачей летнего периода обучения.
С подразделениями тяжелых огнеметных систем (ТОС) воинской части радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Амурской области, начались первые практические занятия на новейших ТОС «Солнцепек».
ТОС-1А «Солнцепек» последней модификации поступили на вооружение воинской части около месяца назад. Модификация самоходного огнемета отличается от предшественников усовершенствованной пусковой установкой и автоматизированной системой наведения. В качестве боеприпасов применяются неуправляемые реактивные снаряды. Огнеметная система состоит из боевой машины и нескольких машин обеспечения на базе танков Т-72.
Ввод в строй новейших систем повысил огневые возможности подразделений в 2,5 раза. Качественное обучение огнеметных расчетов умелому применению техники является приоритетной задачей летнего периода обучения.
ТК «Звезда»: последние новости
ВСУ ограничили доступ к Азовскому морю возле Мариуполя В Военной академии МТО завершается практическая часть сдачи выпускных экзаменов слушателей и курсантов Северный флот приступил к созданию военно-патриотического парка в Мурманской области
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Страсбурге прогремел взрыв. Много раненых16
Кого не пустят на Крымский мост157
Тест: Справитесь с ЕГЭ по русскому языку?22
«Проклятых пиндосов винить трудно, их там нет»35
Украинский режиссер снял свою смерть на видео17
Видео
04:28
В ЦБ рассказали, как наживались на будущих пенсиях
Компании Экономика
03:06
Бензиновый шок: кто виноват в росте цен
Экономика Личный счет
00:41
Ефремов обозвал россиян «мерзкой подростковой гнидой»
Шоу-бизнес
00:51
В Крыму ответили Ефремову
Шоу-бизнес
00:35
В Страсбурге прогремел взрыв. Много раненых
Происшествия
00:50
С комбатом «Спарты» случилась трагедия
Происшествия Украина
00:41
«Проклятых пиндосов винить трудно, их там нет»
В мире Армия
02:17
Украинский режиссер снял свою смерть на видео
В мире Происшествия
10:02
Германия и Россия сближаются. И вот почему
Политика Статьи
00:28
Пришельцев убьют быстро и жёстко
Наука Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение