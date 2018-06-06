Военнослужащие Приамурского объединения ВВО приступили к освоению тяжелых огнеметных систем «Солнцепек»

Ввод в строй новейших систем повысил огневые возможности подразделений в 2,5 раза. Качественное обучение огнеметных расчетов умелому применению техники является приоритетной задачей летнего периода обучения.

С подразделениями тяжелых огнеметных систем (ТОС) воинской части радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Амурской области , начались первые практические занятия на новейших ТОС «Солнцепек».

ТОС-1А «Солнцепек» последней модификации поступили на вооружение воинской части около месяца назад. Модификация самоходного огнемета отличается от предшественников усовершенствованной пусковой установкой и автоматизированной системой наведения. В качестве боеприпасов применяются неуправляемые реактивные снаряды. Огнеметная система состоит из боевой машины и нескольких машин обеспечения на базе танков Т-72.

Ввод в строй новейших систем повысил огневые возможности подразделений в 2,5 раза. Качественное обучение огнеметных расчетов умелому применению техники является приоритетной задачей летнего периода обучения.