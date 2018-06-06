«Руслан» без Украины: Киев не верит в будущее самолета в России

ГП «Антонов» отметили, что для изготовления эти самолетов якобы необходимо участие украинского предприятия.

Производство самолета Ан-124 «Руслан» в России якобы невозможно, считает украинское государственное предприятие «Антонов». Об этом сообщило издание «Обозреватель» со ссылкой на пресс-службу организации.

В предприятии также отметили, что для изготовления эти самолетов якобы необходимо участие ГП «Антонов».

«Если речь идет о модернизации, то предусматривается внесение изменений в типовой конструкции. При этом, только разработчик самолета ГП «Антонов» обладает всеми техническими знаниями и необходимой информацией о конструкции, свойствах, ресурса, срока службы и летной годности самолетов Ан-124-100, включая данные испытаний и анализов, необходимых для сохранения целостности конструкции», — говорится в сообщении.

Вместе с тем в предприятии добавили, что восстанавливать сотрудничество с Россией для работы над «Русланом» не планируется.

Ранее сообщалось, что в России могут заново начать производить транспортный самолет Ан-124 «Руслан».