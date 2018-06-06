Три больших десантных корабля ТОФ доставили личный состав и боевую технику морской пехоты на десантный полигон

Экипажи БДК совместно с подразделениями береговых войск провели тактико-специальное занятие по погрузке, транспортировке десанта и его высадке методом на упор на необорудованное побережье.

Большие десантные корабли «Николай Вилков», «Пересвет» и «Адмирал Невельской» в рамках подготовки к сбор-походу соединений Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) отработали задачу по доставке личного состава и боевой техники бригады морской пехоты ТОФ на десантный полигон у мыса Клерка.

Экипажи БДК совместно с подразделениями береговых войск провели тактико-специальное занятие по погрузке, транспортировке десанта и его высадке методом на упор на необорудованное побережье. Для участия в полевом выходе морских пехотинцев на полигон доставлены новые бронетранспортёры БТР-82А, которые в соединении недавно приняты на вооружение.

Полевой выход начался также и у подразделений морской пехоты, дислоцированных на Камчатке. К отработке задач там также будут привлечены БТР-82А и танки Т-80БВ. Объективный контроль за действиями сил при отработке задач курса боевой подготовки будет проводится с использованием беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».