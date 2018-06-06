Ещё
Три больших десантных корабля ТОФ доставили личный состав и боевую технику морской пехоты на десантный полигон
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Три больших десантных корабля ТОФ доставили личный состав и боевую технику морской пехоты на десантный полигон 

ТК «Звезда» 13 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Экипажи БДК совместно с подразделениями береговых войск провели тактико-специальное занятие по погрузке, транспортировке десанта и его высадке методом на упор на необорудованное побережье.
Большие десантные корабли «Николай Вилков», «Пересвет» и «Адмирал Невельской» в рамках подготовки к сбор-походу соединений Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) отработали задачу по доставке личного состава и боевой техники бригады морской пехоты ТОФ на десантный полигон у мыса Клерка.
Экипажи БДК совместно с подразделениями береговых войск провели тактико-специальное занятие по погрузке, транспортировке десанта и его высадке методом на упор на необорудованное побережье. Для участия в полевом выходе морских пехотинцев на полигон доставлены новые бронетранспортёры БТР-82А, которые в соединении недавно приняты на вооружение.
Полевой выход начался также и у подразделений морской пехоты, дислоцированных на Камчатке. К отработке задач там также будут привлечены БТР-82А и танки Т-80БВ. Объективный контроль за действиями сил при отработке задач курса боевой подготовки будет проводится с использованием беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».
ТК «Звезда»: последние новости
ВСУ ограничили доступ к Азовскому морю возле Мариуполя В Военной академии МТО завершается практическая часть сдачи выпускных экзаменов слушателей и курсантов Около 1000 понтонеров ВВО привлечены к полевым сборам на полигонах в Бурятии, Хабаровском, Забайкальском, Приморском краях, Сахалинской области
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ефремов предложил отдать Крымский мост Украине256
Россия возрождает «проклятье» флота США69
«Остыньте, господа!»: РФ ответила на обвинения Швеции19
Меланию Трамп объявили пропавшей без вести12
Звезда украинского Playboy стала проституткой в Москве54
Видео
00:52
«Уничтожая все живое»: Ответят ли США за смерти в Сирии
В мире
03:55
Меланию Трамп объявили пропавшей без вести
В мире
Основатель парка львов успокоил питомцев тапком
В мире
03:38
СБУ возбудила дело из-за «списка Бабченко»
В мире Украина
02:14
ДНР пригрозила Украине «Чебурашками»
Оружие Армия
01:38
«Ее не заставляли»: мэрия объяснила раздевание на ЕГЭ
Образование Общество
01:00
Росгвардия сняла видеоклип ко Дню рождения Пушкина
Армия
01:12
США обвинили РФ и Китай в желании «сломать» Запад
США Азия
01:21
Белоруссия обвинила Россию в неадекватности
В мире Рынки
02:17
Украинский режиссер совершил самоубийство
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение