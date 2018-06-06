Вуз в Пензе вооружили «Искандером»

Пензенский филиал Военной академии материально-технического обеспечения получил пусковую установку и транспортно-заряжающую машину оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».

Вуз готовит первых в России специалистов по обслуживанию и ремонту ОТРК «Искандер», сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. Курсанты изучают все агрегаты машин, их тактико-технические характеристики, рассматривают разные варианты ремонта. Занятия с разными учебными группами проходят ежедневно в специальной аудитории.

ОТРК «Искандер» предназначен для поражения важных целей: командных пунктов, комплексов ПВО-ПРО. Использование двух типов ракет, полет на большой скорости по непредсказуемым траекториям значительно затрудняют их перехват. Дальность стрельбы до 500 километров делают «Искандер» уникальным оружием с широкими возможностями.