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Вуз в Пензе вооружили «Искандером»
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Вуз в Пензе вооружили «Искандером» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Пензенский филиал Военной академии материально-технического обеспечения получил пусковую установку и транспортно-заряжающую машину оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».
Вуз готовит первых в России специалистов по обслуживанию и ремонту ОТРК «Искандер», сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. Курсанты изучают все агрегаты машин, их тактико-технические характеристики, рассматривают разные варианты ремонта. Занятия с разными учебными группами проходят ежедневно в специальной аудитории.
ОТРК «Искандер» предназначен для поражения важных целей: командных пунктов, комплексов ПВО-ПРО. Использование двух типов ракет, полет на большой скорости по непредсказуемым траекториям значительно затрудняют их перехват. Дальность стрельбы до 500 километров делают «Искандер» уникальным оружием с широкими возможностями.
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