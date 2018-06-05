Ещё
Военный вуз в Пензе получил ОТРК «Искандер-М»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Берег Крыма хотят закрыть для автомобилей
Берег Крыма хотят закрыть для автомобилей

Военный вуз в Пензе получил ОТРК «Искандер-М» 

ТК «Звезда» 20 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Курсанты изучают все агрегаты оперативно-тактического ракетного комплекса, его тактико-технические характеристики, рассматривают разные варианты их ремонта.
Пензенский филиал Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) получил на вооружение пусковую установку и транспортно-заряжающую машину оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М».
С помощью новой техники учебное заведение готовит первых в России офицеров по обслуживанию и ремонту комплекса «Искандер-М». Занятия проходят ежедневно по будням с разными учебными группами в специальной аудитории. Курсанты изучают все агрегаты, тактико-технические характеристики, рассматривают разные варианты их ремонта.
Справочно:
Комплекс «Искандер-М» способен с высокой точностью поражать цели на дальности до 400 км, обладает высокой огневой производительностью, мобильностью и маневренностью. Предназначен для поражения командных пунктов, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолётов и вертолётов.
ТК «Звезда»: последние новости
ВСУ ограничили доступ к Азовскому морю возле Мариуполя В Эстонии обнаружили останки пяти судов во время учений НАТО В Армении военнослужащие ЮВО переодеты в летнюю форму
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Порошенко лично приказал сбить MH-17»784
В России появился новый штраф88
Школьницу заставили снять белье перед ЕГЭ97
Политики до пластики и после16
В Германии потребовали выслать посла США20
Видео
02:14
ДНР пригрозила Украине «Чебурашками»
Оружие Армия
01:38
Школьницу заставили снять белье перед ЕГЭ
Образование Общество
02:17
Украинский режиссер совершил самоубийство
В мире Статьи
00:52
США официально обвинили в военных преступлениях
В мире
19:07
Три пути повышения пенсионного возраста
Личный счет
00:47
В деле о наследстве «Иванушки» поставлена точка
Шоу-бизнес
53:22
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус
Политика Украина
09:13
Калининград покраснел на картах НАТО
Армия Войска
01:31
Собянин: Москва готова к ЧМ-2018
Новости Москвы
01:35
Украинский режиссёр покончил с собой
Происшествия Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение