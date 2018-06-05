Военный вуз в Пензе получил ОТРК «Искандер-М»

Курсанты изучают все агрегаты оперативно-тактического ракетного комплекса, его тактико-технические характеристики, рассматривают разные варианты их ремонта.

Пензенский филиал Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) получил на вооружение пусковую установку и транспортно-заряжающую машину оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М».

С помощью новой техники учебное заведение готовит первых в России офицеров по обслуживанию и ремонту комплекса «Искандер-М». Занятия проходят ежедневно по будням с разными учебными группами в специальной аудитории. Курсанты изучают все агрегаты, тактико-технические характеристики, рассматривают разные варианты их ремонта.

Справочно:

Комплекс «Искандер-М» способен с высокой точностью поражать цели на дальности до 400 км, обладает высокой огневой производительностью, мобильностью и маневренностью. Предназначен для поражения командных пунктов, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолётов и вертолётов.