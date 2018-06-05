Новейший российский транспортник одновременно пройдет и военные, и гражданские испытания

Впервые в истории отечественного авиастроения государственные испытания нового самолета собираются объединить с сертификацией под требования Международной организации гражданской авиации, или ICAO. Речь идет о среднем транспортнике Ил-276. Это позволит сократить время тестирования нового самолета и быстрее выпустить его на рынок, сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации

Сейчас идет эскизное проектирование Ил-276, уточняют создатели самолета. В первую очередь, транспортник должен получиться очень неприхотливым. То есть взлетать с неподготовленных или вообще грунтовых аэродромов, переносить климат высокогорий, пустыни или Крайнего Севера. При этом транспортная кабина будет адаптирована как для гражданских, так и для военных заказчиков.

Закончить проектирование нового транспортного самолета ОАК планирует уже к 2023 году, а в войска новая машина должна пойти еще через 3 года.

Известно об Ил-276 пока немного. Это будет двухдвигательный военно-транспортный самолет, который сможет перевозить до 20 тонн груза. Максимальная скорость машины составит 800 километров в час, а предельная дальность полета — 2 тысячи километров.