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Новейший российский транспортник одновременно пройдет и военные, и гражданские испытания
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Новейший российский транспортник одновременно пройдет и военные, и гражданские испытания 

Вести.Ru 35 минут назад
Впервые в истории отечественного авиастроения государственные испытания нового самолета собираются объединить с сертификацией под требования Международной организации гражданской авиации, или ICAO. Речь идет о среднем транспортнике Ил-276. Это позволит сократить время тестирования нового самолета и быстрее выпустить его на рынок, сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации.
Сейчас идет эскизное проектирование Ил-276, уточняют создатели самолета. В первую очередь, транспортник должен получиться очень неприхотливым. То есть взлетать с неподготовленных или вообще грунтовых аэродромов, переносить климат высокогорий, пустыни или Крайнего Севера. При этом транспортная кабина будет адаптирована как для гражданских, так и для военных заказчиков.
Закончить проектирование нового транспортного самолета ОАК планирует уже к 2023 году, а в войска новая машина должна пойти еще через 3 года.
Известно об Ил-276 пока немного. Это будет двухдвигательный военно-транспортный самолет, который сможет перевозить до 20 тонн груза. Максимальная скорость машины составит 800 километров в час, а предельная дальность полета — 2 тысячи километров.
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