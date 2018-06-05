Экипажи подводных лодок ЧФ «Старый Оскол» и «Новороссийск» приступили к отработке элементов курсовых задач

Следующим этапом подготовки подводников станет обеспечение выполнения противолодочных задач надводными кораблями Черноморского флота.

Подводные лодки Черноморского флота «Старый Оскол» и «Новороссийск» приступили к отработке элементов курсовой задачи Л-2.

В настоящее время экипажи кораблей находятся в морских полигонах Чёрного моря, где отрабатывают различные учебные задачи, как в надводном, так и в подводном положении.

Следующим этапом подготовки подводников станет обеспечение выполнения противолодочных задач надводными кораблями Черноморского флота.

Курсовая задача Л-2 является обязательным этапом в подготовке экипажей подводных лодок. Она являются неотъемлемой частью программы подготовки подводного корабля к выполнению задач по предназначению с выполнением боевых упражнений в различной обстановке.