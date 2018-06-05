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Экипажи подводных лодок ЧФ «Старый Оскол» и «Новороссийск» приступили к отработке элементов курсовых задач
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Экипажи подводных лодок ЧФ «Старый Оскол» и «Новороссийск» приступили к отработке элементов курсовых задач 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Следующим этапом подготовки подводников станет обеспечение выполнения противолодочных задач надводными кораблями Черноморского флота.
Подводные лодки Черноморского флота «Старый Оскол» и «Новороссийск» приступили к отработке элементов курсовой задачи Л-2.
В настоящее время экипажи кораблей находятся в морских полигонах Чёрного моря, где отрабатывают различные учебные задачи, как в надводном, так и в подводном положении.
Следующим этапом подготовки подводников станет обеспечение выполнения противолодочных задач надводными кораблями Черноморского флота.
Курсовая задача Л-2 является обязательным этапом в подготовке экипажей подводных лодок. Она являются неотъемлемой частью программы подготовки подводного корабля к выполнению задач по предназначению с выполнением боевых упражнений в различной обстановке.
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