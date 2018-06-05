В Индии расследуют коррупционный скандал с авиапоставками из Киева

Дели ищут военных, которым украинцы дали взятку за контракт на запчасти для самолетов Ан-32 Коррупционный скандал разгорается в Индии в связи с подозрениями на получение взятки чиновниками Минобороны от украинских поставщиков запасных частей для самолетов Ан-32 индийских ВВС. Как пишет индийское издание National Herald, речь идет о незаконно полученном вознаграждении в размере $2,6 млн за сопровождение контракта на поставку запасных частей для самолетов Ан-32 разработки КБ имени Антонова (Киев, Украина ).

Легкие военно-транспортные самолеты Ан-32 являются основой парка военно-транспортной авиации ВВС Индии. Всего в этой стране эксплуатируется свыше 100 самолетов Ан-32. Киевское предприятие «Антонов» выполнило контракт на модернизацию всего авиапарка Ан-32. При этом 40 самолетов прошли модернизацию на Украине, а остальные — на предприятиях Индии с использованием украинских запчастей. Общая стоимость сделки оценивается в $400 млн Модернизация Ан-32 позволяет довести срок эксплуатации Ан-32 до 40 лет, кроме того на тонну увеличена грузоподъемность судна.

Теперь выяснилось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины ведет следственные действия совместно с Министерством внутренних дел Индии по факту получение взятки индийскими чиновниками. По данным СМИ, ведомства двух стран устанавливают чиновников Минобороны Индии, «которые участвовали в переговорах, развитии, подписании и исполнении» одного из контрактов по Ан-32.

Контракт на поставку запчастей был подписан Укрспецтехэкспортом и Минобороны Индии 26 ноября 2014 года. Запчасти из Киева должны были быть поставлены индийской корпорации Hindustan Aeronautics Ltd (HAL). Однако позже украинская фирма подписала другой договор с компанией под названием Global Marketing SP Ltd, о которой очень мало известно. «Спецтехэкспорт» перевел $2,6 миллиона бюджетных средств на счет этой компании, открытый в ОАЭ . Эта сделка и привлекла внимание контрольных органов. Деньги исчезли. По данными индийских СМИ, официальные запросы в Дубай пока ничего не дали. В Минобороны Индии также комментариев не дают.

Индийские СМИ пишут, что Дели готов отказаться от контракта с Украиной по самолетам Ан-32 и искать другие варианты укрепления своей транспортной авиации, вплоть до закупки новых самолетов.

Ан-32 может эксплуатироваться в различных климатических условиях, в том числе в условиях жары (до до 50 град. Цельсия) и на высокогорных аэродромах (до 4500 метров над уровнем моря). Основное назначение самолета — перевозка грузов на линиях малой и средней протяженности. Кроме того, его можно использовать для перевозки людей, парашютного десантирования людей и платформ с грузами, а также в санитарном варианте. Ан-32 был разработан в конце 70-х годов. Масса груза модернизированного самолета Ан-32РЭ увеличена с 6500 кг до 7500 кг. С применением дополнительного топливного бака дальность полета модернизированного самолета увеличена с 900 км до 1400 км.