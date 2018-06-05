Аварийная посадка палубной авиации России

На период многолетнего ремонта и модернизации единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов» экипажи палубной авиации из состава корабельного истребительного авиаполка Северного флота приступили к тренировкам на наземном испытательном тренировочном авиационном комплексе (НИТКА) в поселке Новофедоровка близ Саки в Крыму . Об этом сообщила пресс-служба Северного флота.

В Крым из Заполярья уже перелетали девять самолетов, которые примут участие в тренировках. Это один Су-30, шесть палубных истребителей Су-33 и два учебно-боевых самолета Су-25УТГ. С ними прибыли 45 военнослужащих летного и технического состава истребительного полка СФ . Их командировка продлится несколько месяцев, в течение которых пилоты будут отрабатывать взлеты и посадки на тренажере, имитирующем палубу тяжелого авианесущего крейсера проекта 1153.5. Для отработки этих навыков крымский комплекс оборудован взлетным трамплином и аэрофинишером.

Между тем, на самом деле с подготовкой российских летчиков палубной авиации в стране сложилась почти критическая обстановка. И тренировки наших пилотов палубной авиации в Крыму — это вообще не выход из сложившейся ситуации. Поскольку в ближайшей перспективе у считанных асов, способных на такое дело, не будет главного дополнения подобных упражнений — практики реальных посадок на корабельную палубу в море или океане. А наземные взлеты с трамплина НИТКА можно сравнить разве что с тренировками биатлонистов жарким летом на лыжероллерах и с электронными винтовками.

Дело в том, что даже по планам Министерства обороны РФ ремонт и модернизация «Адмирала Кузнецова» грозят затянуться до середины следующего десятилетия. Хоть на Мурманском судоремонтном заводе, который входит в состав северодвинской «Звездочки», и обещают управиться до 2022 года. Но на примере множества других ремонтов крупных кораблей там же мы знаем, что намеченные сроки почти наверняка будут сорваны. И, как говорят военные, «сдвинуты вправо».

Однако если еще лет пять ни разу не взлететь с реальной авианосной палубы — любые пилотажные навыки уникальных российских летчиков-палубников рассыплются в прах. Хоть с тренажером НИТКА, хоть без него. Каков выход?

В похожей ситуации полтора года назад оказались французы. Их единственный авианосец «Шарль де Голь» встал на полуторагодичный ремонт. На период простоя было заключено соглашение с ВМС США о тренировках французских пилотов на своих «Рафалях» с палубы авианосца « Джордж Буш ». Это стало возможно в связи с тем, что технологически оба авианосца мало чем отличаются друг от друга. На каждом из них для взлета используется катапульта.

Но на «Адмирале Кузнецове» катапульты нет. С него самолеты поднимаются в воздух с помощью трамплина. Так что даже если бы сейчас Россия и США находились в состоянии нежной братской любви, то американский авианосец в качестве тренажера нам не подошел бы. Российским пилотам нужен именно трамплин.

1 апреля этого года в блоге bmpd появилось сообщение о том, что между Москвой и Пекином якобы начались переговоры о тренировке наших летчиков палубной авиации на китайском авианосце «Ляонин». Тогда это, как выяснилось, была первоапрельская шутка. Однако вполне может статься, что в обозримом будущем, когда палубные пилоты в России начнут исчезать как класс, такие переговоры действительно состоятся. Потому что нет больше на белом свете у нас другого варианта.

Дело в том, что «Ляонин» — это, по сути, тот же самый «Адмирал Кузнецов». Его еще в советские годы начали строить в украинском теперь Николаеве по тому же самому проекту. И назывался тогда «Ляонин» авианосцем «Варяг». В 90-е годы готовый на 67% корабль Украина продала Китаю за смешные 20 млн долларов. То есть — по цене металлолома. Китай достроил авианосец по документации, купленной у России, присвоив ему, естественно, собственное имя. И начал на нем потихоньку создавать собственную палубную авиацию.

«Ляолин» — это сегодня, по сути, не боевой авианосец ВМС Китая. Он предназначен для участия в реальных военно-морских операциях в самую последнюю очередь, в экстренных ситуациях. На нем лишь проходят обучение пилоты, а также корабельные команды для последующей службы на «настоящем» авианосце под именем «Шаньдун» (собственный китайский проект 001А). Этот корабль год назад спущен на воду и в мае 2018-го вышел в первое испытательное плавание.

Так что «Ляолин» — это единственное в мире и просто идеальное средство для тренировок и осиротевших без «Адмирала Кузнецова» российских пилотов. Но вот согласятся ли китайцы приютить «бедных родственников» с Северного флота? И сколько запросят за такой «приют»?

Повторяю: «Ляонин» — единственное решение российской проблемы. Проблемы чрезвычайно серьезной, о чем косвенно свидетельствует еще один факт. Обратите внимание: из целого отдельного корабельного истребительного авиаполка Северного флота на крымский комплекс откомандировано лишь 45 человек. Среди них пилотов от силы человек 15. Остальные — техники, штабисты. Да и просто те из высокого авиационного начальства, кто хотел бы погреться на крымском солнышке.

Допустим, после тренировок на НИТКА все 15 пилотов каким-то чудом сумеют полноценно восстановить свои летные навыки. Всего 15 из целого авиаполка! Но «Адмирал Кузнецов» рассчитан на 28 самолетов. Выходит, даже в самом невероятном случае мы и не надеемся иметь более, чем по одному летчику на пару корабельных самолетов? Почему так мало?

Ответ единственный: у остальных вообще нет шансов хоть к чему-то подготовиться в Крыму. Уже приобретенных навыков у прочих летчиков недостаточно или они потеряны. Тогда что будет с российской палубной авиацией к моменту, когда «Адмирал Кузнецов» все же вернется в строй?

Из сообщения пресс-службы СФ следует и еще одно печальное обстоятельство. Почему летчикам-североморцам для боевых упражнений приходится лететь именно в Крым? Почему не на куда более совершенный другой российский комплекс НИТКА в Ейске Краснодарского края , сданный в эксплуатацию, как заявляли в Минобороны, в 2017 году? Почему пилотов направили тренироваться на комплекс, который введен в строй в далеком 1982 году и до предела износился за долгие годы эксплуатации?

Причем, в период украинского владычества в Крыму по большей части тренажер НИТКА в Нефедовке простаивал. То есть разрушался под воздействием матушки-природы. И сейчас уже сложно сказать, насколько полно готов функционировать. Например, абсолютно точно известно, что в Крыму не работает катапульта, которой перестали заниматься в 1990 году, когда стало понятно, что других авианосцев у России в ближайшей перспективе больше не будет.

В 2016 году о судьбе крымского комплекса чиновники Минобороны высказывали абсолютно противоположные мнения. Одни говорили, что его необходимо восстановить, потому что одного ейского НИТКА будет мало. Во-первых, для каждого палубного самолета, как свидетельствует мировая практика, необходимо заранее подготовить минимум троих летчиков (на случай отпусков, болезней и т. д. Да и просто для повышения интенсивности полетов). Во-вторых, дескать, вскоре у нас появится новый атомный авианосец. И потребность в летчиках возрастет еще больше.

Другие утверждали, что крымский комплекс следует поскорее закрыть. Потому что два дорогостоящих комплекса — слишком большая обуза для военного бюджета.

Но, похоже, что под вопросом судьба отнюдь не старого крымского комплекса, а сверкающего свежей краской краснодарского. Для доведения его до полной готовности потребуется еще немало денег и времени.

Вспомним: решение о строительстве комплекса НИТКА в Ейске было принято в 2008 году после того, как Украина отказалась предоставлять ВМФ России свой комплекс в Крыму. Она это объяснила тем, что считает действия России во время вооруженного конфликта с Грузией угрожающими. И тут Москве деваться было некуда — пришлось срочно проектировать свой комплекс, чтобы не зависеть от непредсказуемого Киева.

Строительство началось в 2012 году. И продвигалось в рваном темпе, что объяснялось неритмичным финансированием. А также тем, что в связи с присоединением Крыма к России в 2014 году у Москвы возникли иллюзии относительно того, что комплекса в Саки нам будет вполне достаточно. При этом особо не вникали в то, в каком состоянии находится крымская НИТКА.

А наиболее здравомыслящие чиновники Минобороны, выступающие в СМИ, как правило, под псевдонимом «наш источник», настаивали, что комплекс в Ейске необходимо срочно доделывать. Вот, например, как оценивал ситуацию в 2016 году «источник» сайта «Лента.ру» : «Неготовность комплекса в Ейске грозит срывом планов боевой подготовки нового полка палубной авиации, оснащенного истребителями МиГ-29КР/КУБР. Сейчас они могут летать только в Крыму, но там выработан ресурс оборудования, и до сдачи комплекса в Ейске подготовить полк полностью будет нельзя».

Подчеркнем — сказано это в 2016 году, когда был сорван срок открытия комплекса в Ейске. В конце прошлого года комплекс был сдан. То есть, судя по репортажам, были подписаны все необходимые документы. И вдруг теперь узнаем, что по-прежнему находимся в ситуации 2016 года. Летчики прибыли на изношенный комплекс, а новый, на котором только и возможно их полностью подготовить, встречать дорогих гостей не готов. Хоть в Ейск уже давно, еще в 2014 году, перегнали несколько палубных истребителей МиГ-29КР и МиГ-28КУБР.

Не пора ли на этом грустном фоне активизировать переговоры с Пекином насчет тренировок с их «Ляонина»? А то и на китайские наземные тренажеры напроситься?