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Авиакомпания «Победа» получила 20-й самолет Boeing 737-800
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Авиакомпания «Победа» получила 20-й самолет Boeing 737-800 

Агентство «Москва» 18 минут назад
«Низкобюджетная авиакомпания „Победа“ получила новый самолет Boeing 737-800, поставленный во флот компании напрямую с завода производителя в Сиэтле (США, штат Вашингтон). 20-й самолет авиакомпании позволит добавить в расписание компании не менее семи рейсов в сутки», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что до конца 2018 г. флот «Победы» пополнят еще четыре новых самолета Boeing 737-800.
«Все самолеты поставляются в парк авиакомпании напрямую с завода-производителя. Компания Boeing, которая регулярно мониторит ключевые эксплуатационные параметры своих самолетов, отмечает успехи «Победы». Авиакомпания задает новые стандарты авиаиндустрии в части среднесуточного налета на одно воздушное судно, превосходя в этом глобальных низкобюджетных перевозчиков. Расширение флота позволит авиакомпании «Победа» уже в 2018 г. войти в топ-5 крупнейших авиаперевозчиков страны», — заключили в пресс-службе.
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