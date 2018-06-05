Авиакомпания «Победа» получила 20-й самолет Boeing 737-800

«Низкобюджетная авиакомпания „Победа“ получила новый самолет Boeing 737-800, поставленный во флот компании напрямую с завода производителя в Сиэтле ( США , штат Вашингтон). 20-й самолет авиакомпании позволит добавить в расписание компании не менее семи рейсов в сутки», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что до конца 2018 г. флот «Победы» пополнят еще четыре новых самолета Boeing 737-800.