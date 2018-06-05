Десантные корабли Северного флота провели учебный бой за высадку морского десанта

Морские пехотинцы высаживались на берег на штатной технике — бронетранспортёрах БТР-82А — способом на упор. Огневую поддержку с моря осуществлял большой десантный корабль «Кондопога».

В рамках проведения мероприятий боевой учёбы в летнем периоде обучения с соединением десантных кораблей во взаимодействии с подразделениями отдельной бригады морской пехоты Северного флота проведено учение по высадке морского десанта на необорудованное побережье.

Учебный бой за высадку морского десанта был разыгран в губе Кутовая Мотовского залива. Дивизион десантных катеров обеспечил доставку и высадку подразделения военнослужащих на необорудованное побережье полуострова Средний. Морские пехотинцы высаживались на берег на штатной технике — бронетранспортёрах БТР-82А — способом на упор. Огневую поддержку с моря осуществлял большой десантный корабль «Кондопога».

При движении к берегу морские пехотинцы вели огонь по береговым целям из скорострельных 30-мм пушек бронетранспортёров и штатного стрелкового вооружения.

В рамках подготовки к данному мероприятию экипажи десантных катеров отработали элементы маневрирования и балансировки при приеме и высадке морского десанта, а механики-водители бронетранспортеров совершенствовали навыки по заезду на катер и высадке на необорудованное побережье.

Морская десантная подготовка является одним из основных элементов боевой подготовки морских пехотинцев и экипажей десантных кораблей и катеров, позволяющая в полной мере отработать слаженность действий и тактику высадки морского десанта на необорудованное побережье.

В течение ближайшего времени плановые занятия по морской десантной подготовке будут продолжены. На следующих этапах боевой учебы высадку морского десанта планирует отрабатывать корабельная десантная группа, в состав которой войдут несколько больших десантных кораблей.