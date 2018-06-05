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Вооруженные силы Южной Осетии отметили начало летнего периода обучения
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Вооруженные силы Южной Осетии отметили начало летнего периода обучения 

Sputnik Южная Осетия 57 минут назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 5 июн — Sputnik. Начало летнего периода обучения в Вооруженных силах Южной Осетии отметили торжественными митингами и строевыми смотрами. Как сообщили в пресс-службе Минобороны республики, летний период обучения начался в понедельник, а в течение недели в пунктах постоянной дислокации подразделений и на полигоне Минобороны будут проходить тренировки по боевой готовности.
Новый период обучения продлится до конца октября текущего года, в течение этого времени пройдет ряд учений с участием всех родов войск, с привлечением всех видов техники и вооружения.
"Учения включают одиночную подготовку военнослужащих, отработку действий в составе отделений, взводов, рот. При этом большую часть учебного времени планируется провести на войсковых полигонах в полевых условиях. Период обучения будет завершен ротными и батальонными тактическими учениями с боевой стрельбой", — сказали в пресс-службе МО.
По информации ведомства, началу нового периода обучения предшествовал подготовительный этап — мероприятия по совершенствованию учебно-материальной базы, боевая подготовка. Кроме того, на летний режим эксплуатации были переведены вооружение и техника.
В пресс-службе отметили, что основными задачами при организации боевой подготовки в вооруженных силах Южной Осетии являются поддержание постоянной боевой готовности подразделений к выполнению боевых задач любой сложности, развитие у военнослужащих твердых профессиональных знаний и умений, специальных навыков, подготовка военнослужащих к самостоятельному выполнению обязанностей в ходе решения боевых и специальных задач.
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